“Mundo hostil” nos redescubre a unas Ginebras hartas de imposiciones sociales

Ginebras lanza “Mundo hostil”, un nuevo giro a su sonido en este segundo single de su inminente tercer disco en el que Magüi, Sandra, Raquel y Juls hablan de sentirse incomprendidas en un mundo lleno de juicios y de amor romántico impuesto. Una de sus obras más íntimas y viscerales, con una producción cuidada al milímetro que deja respirar cada emoción y muestra un lado de la banda nunca antes escuchado, pero manteniendo al 100% el ADN de Ginebras. La canción toma el relevo a la implacable “Mi diario” y, bajo el sello Vanana Records, ya está disponible en todas las plataformas digitales.

En “Mundo hostil” los instrumentos nos hacen contener el aire, transportándonos mediante la personal voz de Magüi por sus hipnóticas melodías con una intensidad asfixiante. Tintes electrónicos se suman también en esta atípica balada que crece a cada segundo para dejar claro su mensaje. “Queríamos hablar de no sentirte muy comprendida en el mundo que te rodea, donde todo es odio, crítica, juicio, clichés y cánones. Un mundo en el que parece que todo gira en torno al amor romántico donde o estás enamorada o tienes el corazón roto. Y, aunque parece que ya hayas superado una ruptura, haces todo lo posible por recordarla porque mejor sufrir por amor que no sentir nada”, ironiza Ginebras sobre esas imposiciones sociales que no nos permiten ser libres.

Como ya sucediera en “Mi diario”, primer adelanto del que será su tercer disco, Ginebras continúan hablándonos en primera persona de sus propias vivencias o sentimientos. Un paso al frente a nivel compositivo que refleja un crecimiento musical y personal lleno de autenticidad. Muy pronto, Ginebras dará nuevos detalles de este largo que dará continuidad al éxito de los discos que las han encumbrado como una de las bandas más sólidas de los últimos años: “¿Quién es Billie Max?” (Vanana Records, 2023) y “Ya Dormiré Cuando Me Muera” (Vanana Records, 2020).

El tema llega acompañado de un nuevo visualizer dirigido por Migue Vázquez que, bajo la dirección creativa de delaschuches, conecta con las Ginebras de “Mi diario” tumbadas sobre esa misma cama para verse reflejadas en su propio mundo hostil.

Por otro lado, Ginebras está preparando su nuevo directo que arrancará este verano con una gira de festivales que ya ha confirmado muchas de las citas más importantes de la temporada estival. En Madrid se celebrará un concierto muy especial en las Noches del Botánico (13 de junio) y también recalará en otras citas como Sonidos Líquidos, Low Festival o Love To Rock. Próximamente se anunciarán nuevas fechas en festivales para disfrutar de su nuevo disco en un directo que arrasa allí donde pasa.

“Mundo hostil” de Ginebras ya está disponible en todas las plataformas digitales. La canción, editada por Vanana Records y compuesta por Ginebras, ha sido producida por Manuel Cabezalí y Víctor Cabezuelo. La portada refleja igual que el single un mundo en ruinas que se desmorona y es obra de Boo Studio.