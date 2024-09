Muere el rapero Rich Homie Quan a los 34 años en Atlanta (EEUU)

Muere el rapero Rich Homie Quan a los 34 años en Atlanta (Estados Unidos) este jueves en su casa, según ha confirmado su familia. El rapero Rich Homie Quan, que ha conseguido un disco de platino, irrumpió por primera vez en la escena en 2013 con su éxito clásico instantáneo, Type of Way. Después siguió con los favoritos de los fans en Flex (Ooh, Ooh, Ooh) y Ride Out.

Posteriormente, Rich Homie Quan se unió a Young Thug en el proyecto de Cash Money Records, Rich Gang. Fue un colaborador frecuente de 2 Chainz y Jacquees.

De nombre real Dequantes Devontay Lamar, nació el 4 de octubre de 1989 en Atlanta, Georgia. Ya desde niño manifestó un gran interés por la lectura y la poesía, destacando en literatura y escritura creativa. Empezó a jugar al béisbol durante más de cuatro años mientras iba al instituto Ronald McNair Sr. Destacó en este deporte, el cual le proporcionó una beca para ir a la Universidad Estatal de Fort Valley. En cambio, debido al alto coste de los gastos de la matrícula, Lamar tuvo que abandonar la universidad. Sólo acudió a clase dos semanas.

In honor of Rich Homie Quan never forget he gave us one of the greatest hip hop songs ever with Young Thug pic.twitter.com/qEZpOIcVpm — ꜰʟᴀᴍᴇ (@LAxFLAME) September 5, 2024

Al principio, la música era sólo una afición hasta que empezó a trabajar en ella como profesional. Fue nominado a varios premios BET Hip Hop, entre ellos el de Mejor Artista Revelación y Mejor Club Banger, en 2014 y 2015. También fue nominado a Canción Hip Hop del Año de los iHeartRadio Music Awards en 2016.

En 2012, la canción Differences se publicó como primer sencillo de su mixtape Still Going In. En 2013, realizó una gira con Trinidad James. También apareció en el álbum de Gucci Mane Trap House III en canciones como I Heard, Can’t Trust Her y Chasin’ Paper, en la que también participa Young Thug. En la crítica de su single, Type of Way, The New York Times escribió que era «parte de la generación emergente de raperos de Atlanta».