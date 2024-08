Muere el rapero Fatman Scoop a los 53 años de forma repentina en pleno concierto en Estados Unidos

Muere el rapero Fatman Scoop a los 53 años tras desplomarse en un concierto en Hamden en el estado de Connecticut en Estados Unidos este viernes por la noche, madrugada ya del sábado en España. El rapero estaba actuando en el concierto de verano Green and Gold Party en Hamden, a unos diez kilómetros de New Haven, cuando se desplomó en el escenario. Fue entonces cuando le llevaron al hospital. Su muerte ha sido confirmada por Birch Michael, representante de la gira de Freeman, productor y DJ.

Ganador de un Grammy, rapero y hype man (artista que hace coros en hip hop) de nombre real Isaac Freeman III, se desplomó durante una actuación el pasado viernes en Hamden Town Center Park, según explicaron los asistentes al concierto. Primero le vieron cómo se sintió indispuesto y empezó a tambalearse sobre el escenario. Después se derrumbó tras la mesa de platos y mezclas de su DJ, Birch Michael, como se puede ver en el vídeo de abajo. Los médicos acudieron rápidamente al escenario a ayudarle. Entonces, le practicaron una reanimación cardiopulmonar. De momento, se desconoce la causa de la muerte del rapero.

Video: Hip Hop legend Fatman Scoop has passed away at 53 after collapsing onstage. Rest in peace to an iconic voice that defined a generation. pic.twitter.com/3JUkuPZbSr — Tikleak (@tikleak) August 31, 2024

Freeman solía publicar remezclas. Horas de morir había estrenado el vídeo musical oficial de su última colaboración con Dyce Paso, con su nueva canción Let It Go.

«Me llevaste por todo el mundo y me tuviste actuando a tu lado en algunos de los escenarios más grandes de este planeta, las cosas que me enseñaste me han convertido en el hombre que soy hoy», ha reconocido Birch Michael en redes sociales.

A lo largo de su carrera, Freeman colaboró con Mariah Carey, Janet Jackson, Whitney Houston y Missy Elliot.

If you grew up in the 90s and were outside in the 2000s Fatman Scoop’s voice was a staple of the club! This right here was very important in the resurgence of Ms. Mariah Carey

pic.twitter.com/QTksny6CnD — Bootleg Liquor on a Sunday Night (@MikeTroy81) August 31, 2024

Su voz áspera y reconocible al instante apareció en It’s Like That de Mariah Carey y en el single de 2005 de Missy Elliott Lose Control, que ganó el premio al Mejor Vídeo Corto en la 48ª edición de los Grammy. Nacido en Nueva York, Freeman se quedó como nombre artístico con el apodo que utilizaba para referirse a él su tío Jack, que le llamaba Fatman Scoop (Gordo bola) debido a que siempre estaba comiendo helados cuando era niño.

Fatman Scoop in the studio with Ciara recording his part on “Lose Control” by Missy Elliott 😔pic.twitter.com/8JhvZGwW3c — Complex Music (@ComplexMusic) August 31, 2024

Fatman Scoop alcanzó la fama con su éxito de 1999 Be Faithful, en el que participó el Crooklyn Clan, con su pegadizo estribillo: Single ladies, I can’t hear you / All the chickenheads, be quiet!, que dejó huella en la cultura hip hop y de club de Nueva York durante décadas.

La canción sigue siendo reconocida como un éxito de clubes nocturnos de Nueva York. Jay-Z, Faith Evans y Black Sheep le dio un nuevo impulso al reeditarla en 2001. Ese año, Drop, con Timbaland, fue la banda sonora de la apertura de la película de breakdance de 2004 You Got Served.

El mundo del rap sobre Fatman Scoop

Missy Elliott. Pidió rezar por su familia. Y añadió: «Fatman Scoop, voz y energía ha contribuido a tantas canciones que han hecho a la gente feliz y querer bailar durante dos décadas. Nunca te olvidaremos».

Quest Love. Escribió en redes sociales: «¡Gracias Scoop!».

Timbaland. Compartió una cadena de emojis de palomas blancas, y en otro comentario, una cadena de emojis de ojos con lágrimas.

Crystal Waters. «Era una de las personas más maravillosas que he conocido. Le echaremos mucho de menos. Amor y oraciones para su familia».