Muere el actor Eusebio Poncela a los 79 años

El actor madrileño Eusebio Poncela ha muerto este miércoles a los 79 años. El intérprete madrileño protagonizó películas como Arrebato o La ley del deseo.

Veterano actor, productor y guionista español, en 2001 fue nominado en los Premios Goya a Mejor Actor Protagonista por la película Intacto. Poncela estuvo cerca de 60 años haciendo teatro, cine y televisión.

Una de sus primeras películas fue Arrebato, aunque su salto a la fama llegó con la serie Los gozos y las sombras, adaptación de la obra literaria de Gonzalo Torrente Ballester. En 1986, formó parte del elenco de Matador y La ley del deseo ambas dirigidas por Pedro Almodóvar.

Trabajó con directores como Carlos Saura en El Dorado, con Imanol Uribe en El rey pasmado o Pilar Miró en Werther, entre otros, al tiempo que compaginó su trayectoria con el teatro y la televisión.

Eusebio Poncela también protagonizó las series Las aventuras de Pepe Carvalho o Águila roja y obras de teatro como Esto no es La casa de Bernarda Alba o El beso de la mujer araña.

El mundo del cine ha sufrido dos duras pérdidas esta semana. El pasado domingo falleció la actriz Verónica Echegui a los 42 años a causa de un cáncer después de estar varias semanas ingresada en el hospital madrileño 12 de Octubre.

La intérprete saltó a la fama en 2006 tras protagonizar Yo soy la Juani, una película de Bigas Luna. Tal fue su éxito que estuvo nominada al Goya de Mejor Actriz Revelación. Tras varias nominaciones en distintas categorías, consiguió el premio como directora en 2022 por el Mejor Cortometraje de Ficción por Tótem Loba. De hecho, este premio fue muy sonado, ya que le mandó un contundente mensaje al presidente del Gobierno: «Pedro Sánchez, me gustaría que lo vieras con tus hijas y luego lo comentáramos. De verdad, tómatelo en serio».

La intérpre atesoraba entre sus reconocimientos dos Premios Gaudí por Mejor acriz principal en Katmandú, un espejo en el cielo y como Mejor actriz Secundaria en La ofrenda, además de un Premio Feroz.

Sus últimos trabajos en el cine fueron Yo no soy esa, película de María Ripoll que estrenó en el 2024. Recientemente había estrenado A muerte, serie dirigida por Dani de la Orden.