Los Gipsy Kings convierten IFEMA en una fiesta flamenca

Con más de 25 millones de álbumes vendidos y un legado que abarca más de tres décadas, los Gipsy Kings han sido aclamados por su virtuosismo y su capacidad para conectar con el público sin importar las barreras del idioma.

Como mencionaba un crítico musical tras su reciente actuación en Glastonbury, la banda «sopló el techo de la carpa» con su icónica interpretación de Bamboleo, haciendo que incluso quienes ya estaban agotados después de un largo fin de semana de baile encontraran una nueva fuente de energía. «Los dueños de caderas envejecidas de repente se creían latinos», describe con humor, destacando el poder hipnótico de las guitarras flamencas y el ritmo irresistible de la banda.

La actuación en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID no será diferente. Tonino Baliardo, acompañado de sus hijos Cosso y Mikeal, así como su yerno Mounin, junto a otros músicos de la banda, están listos para ofrecer un espectáculo que promete ser una auténtica fiesta. Con un repertorio que incluirá los grandes éxitos como Bamboleo, Volare, Djobi Djoba, Pídemela y su famosa versión de Hotel California, además de su nuevo sencillo lanzado en octubre, el público podrá disfrutar de una noche cargada de pasión y emoción, donde será difícil resistirse a mover las caderas al compás de la música.

Además de sus inolvidables canciones, los asistentes podrán llevarse a casa un pedazo de esta experiencia con el lanzamiento del Live Concert from The Rock of Gibraltar, disponible en DVD y en plataformas de streaming.

No te pierdas esta oportunidad única de vivir una auténtica fiesta gitana con los Gipsy Kings el próximo 19 de diciembre en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID.

Originarios del sur de Francia y de ascendencia española, los Gipsy Kings han revolucionado la música mundial con su mezcla única de flamenco, rumba catalana y pop. Con más de tres décadas de trayectoria, han vendido más de 25 millones de álbumes y han llevado su sonido a todos los rincones del planeta, siendo una referencia indiscutible en la música internacional.