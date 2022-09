Estos son los libros de la temporada de otoño en OKDIARIO

Dolor, de Zeruya Shalev

Iris, una directora de escuela de cuarenta y cinco años, madre y esposa, goza de lo que considera una vida apacible en Jerusalén hasta que un atentado terrorista lo cambia todo. Como si el azar confabulase para que se produzca una profunda catarsis, el médico al que acude para curar las lesiones físicas es el gran amor casi olvidado de su juventud, quien le infligió heridas tan dolorosas como las que la han devuelto a su lado.

Zeruya Shalev imbrica así, con una prosa magnética, el conflicto social y el personal para adentrarse en la complejidad de las relaciones humanas, reflexionar sobre la posibilidad de restañar las heridas y ofrecer un relato profundamente conmovedor.

Zeruya Shalev (Israel, 1959), nacida en un kibutz de Galilea, cursó Estudios Bíblicos en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Autora de seis novelas que le han cosechado un gran éxito en Israel y han sido traducidas a diversas lenguas, en 2014 recibió el Premio Femina de literatura extranjera por Lo que queda de nuestras vidas.

Letizia, una mujer real, de Carmen Duerto

El libro con el que la periodista Carmen Duerto celebra el 50 cumpleaños de la reina y nos trae su biografía más auténtica. Duerto, que ha seguido a la Reina con regularidad y ha obtenido muchísima información, analiza los dieciocho años que lleva formando parte de la familia real desde un punto de vista profesional y también personal.

La consorte ha sido la pieza fundamental para dar continuidad al eslabón dinástico de la Corona en España. Esposa del actual rey y madre de la futura reina, su papel ha estado plagado de numerosos titulares, unos a favor y otros en contra. Detrás de su imagen, siempre en el punto de mira, se vislumbra una mujer de hoy, preocupada por los problemas del mundo y de su país, pero también por las situaciones más cotidianas, entre ellas, la áspera relación con su familia política, su obsesión por la perfección en la imagen, su recelo por preservar la intimidad…

Pero por encima de todo, Letizia es una madre siempre pendiente de sus hijas, una esposa confidente, volcada en los temas solidarios, que conoce muy de cerca lo que sucede en la calle y sigue manteniendo el olfato periodístico de su profesión.

La autopista Lincoln, de Amor Towles

Tras el formidable éxito de público y crítica de sus dos primeras novelas, Normas de cortesía —escogida por The Wall Street Journal como uno de los mejores libros del año 2011 y ganadora del Premio Fitzgerald en 2012— y Un caballero en Moscú —que se mantuvo dos años en las listas de The New York Times—, Amor Towles vuelve con una historia colosal sobre el viaje iniciático de cuatro jóvenes por el corazón de Estados Unidos durante la década de los años cincuenta.

Contada desde múltiples puntos de vista y poblada por un variado elenco de personajes magnéticos, desde vagabundos que malviven entre raíles hasta aristócratas del Upper East Side, La autopista Lincoln es una novela arrolladora de encuentros y desencuentros, un azaroso tránsito de la juventud a la edad adulta.

El liberalismo y sus desencantados, de Francis Fukuyama

Los sistemas políticos liberales se encuentran amenazados en todo el mundo. Asistimos a una “recesión democrática”, en la que los indicadores sobre derechos y libertades se están resintiendo en los últimos años. El ascenso al poder de líderes como Donald Trump, Jair Bolsonaro, Viktor Orbán o Jarosław Kaczyński ha ido de la mano de la vulneración de la separación de poderes, la independencia judicial y de intentos de control de los medios de comunicación.

En su nuevo libro, Francis Fukuyama argumenta que la expansión de estas “democracias iliberales” es fruto de una reacción frente a la percepción social de que los regímenes liberales se han mostrado impotentes para enfrentar los problemas generados por la desigualdad que ha traído consigo el capitalismo globalizado.

Fukuyama se hace cargo de las distintas objeciones al liberalismo provenientes tanto de los planteamientos conservadores como de los progresistas, para concluir que el problema del liberalismo no está realmente en debilidades fundamentales de su doctrina, sino que lo que genera los descontentos es más bien la forma en la que los sistemas liberales han evolucionado desde los años setenta.

Por grande que sea el descontento en las democracias liberales, la opción liberal sigue siendo superior a las alternativas iliberales. Y Fukuyama demuestra que el liberalismo, al contrario de lo que sostiene Vladimir Putin, no está “obsoleto”, sino que continúa siendo necesario, hoy más que nunca, en nuestro mundo diverso e interconectado.

Proletaria consentida, de Laura Carneros

El debut literario de Laura Carneros resulta especialmente feliz por lo que revela desde su propio ADN: está hecho a partir de vaivenes existenciales de diversa intensidad, de pedazos y jirones de cosas vividas, recolectadas con sumo cuidado, con algo de culpa y, al mismo tiempo, con toda la osadía. En cierta manera encarna las dudas, los miedos y las dificultades de toda una generación que de pronto encuentra en esta narradora, inesperada y peculiar, una voz reconocible y sin duda genuina.

Proletaria consentida es un cóctel de humor y tristeza, arrojo y melancolía. En palabras de la autora, «son relatos que esbozan la caricatura personal y familiar mediante trazos poco definidos. Es una traición pública a mis allegados, mis amistades y mi condición social, con el noble objetivo de sublimar la frustración, la pobreza y el fracaso, a través de reflexiones y experiencias concretas surgidas en mi entorno más cercano en un periodo aproximado de ocho años».

Lo cierto es que este libro provoca pequeños seísmos en cada una de las situaciones que relata, apelando a esa clase de humor que todo lo dignifica, y que convierte a Laura Carneros en una hermana pequeña de Kaurismäki, Buster Keaton y Amélie Nothomb.

La ciudad, de Lara Moreno

En un edificio del barrio de La Latina, en el centro de Madrid, confluyen las vidas de tres mujeres. El pequeño piso interior de la cuarta planta es la casa de Oliva. Está atrapada en una peligrosa relación que ha transformado la pasión del inicio en una jaula. En el tercer piso, luminoso y exterior, pasa Damaris los días cuidando a los hijos de sus patrones.

Cada noche regresa a su casa cruzando el río que divide social y económicamente la ciudad. Vino a España buscando un futuro mejor cuando un terremoto en Colombia truncó su vida. El mismo futuro que buscaba Horía, la mujer marroquí que llegó a Huelva para trabajar como temporera en los campos de fresas y ahora vive en la minúscula casa de la portería y limpia, en la sombra, las escaleras y el patio.

Esta novela cuenta la vida de las tres mujeres, su pasado y el cerco de su presente. Con una voz hermosa y afilada, solo la prosa de Lara Moreno podía cartografiar así un territorio y a quienes lo habitan, componiendo un retrato invisible, herido y valiente de la ciudad.