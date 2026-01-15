Café Berlín 360º, el innovador formato de SON Estrella Galicia que transforma la emblemática sala madrileña colocando el escenario justo en el centro

SON Estrella Galicia continúa explorando formatos disruptivos para reinventar la conexión del público con los artistas y su música. Así, el proyecto musical cervecero presenta Café Berlín 360º, una nueva configuración en la que el escenario se dispondrá justo en el centro para transformar la emblemática sala madrileña. Tras años de trabajo conjunto, SON Estrella Galicia y Café Berlín proponen este concepto inmersivo para hacer que artistas y público conecten de una forma fuera de lo común. Los conciertos se podrán disfrutar desde cualquier ángulo, lo que impulsará que los artistas tengan que replantear sus directos, creando un show exclusivo y nada habitual para una sala en la que los y las asistentes se encuentran a pocos metros.

Este anuncio llega acompañado de las primeras confirmaciones de una programación vanguardista con una fuerte presencia internacional y propuestas singulares. La franco-canadiense Marie Davidson y la argentina Juana Molina serán las primeras artistas que reformularán su directo al 360º tras una presentación exclusiva para fans, industria y medios de comunicación que protagonizó anoche Chico Blanco. El concierto de Marie Davidson se celebrará el viernes 17 de abril y Juana Molina ofrecerá dos noches los días 21 y 22 del mismo mes. Las entradas para estas primeras fechas ya están a la venta en DICE y muy pronto se anunciarán nuevos conciertos de Café Berlín 360º que tendrán lugar a lo largo de todo el año.

La música, productora electrónica y poetisa Marie Davidson inició su trayectoria en solitario en 2014 con “Perte d’identité”. Natural de Montreal, la polifacética artista es conocida también por su trabajo en Essaie Pas, dueto de coldwave y synth pop que forma junto a su marido. A Madrid llega con nuevo disco bajo el brazo, “City of Clowns” (2025), el quinto de su trayectoria tras despuntar con referencias como “Adieux Au Dancefloor” o “Working Class Woman”. Desafiando siempre las normas de la música dance, sus trabajos combinan historias introspectivas con sonidos diversos, desde el techno al Italo Disco. Su reivindicativo nuevo LP, que presentará en este escenario 360º del Café Berlín el viernes 17 de abril, aborda a las grandes tecnológicas como su nuevo antagonista.

Por su parte, Juana Molina es un icono del pop experimental y una de las voces más originales de la música contemporánea. Nacida en Buenos Aires, la hija del cantante de tango Horacio Molina y la actriz Chunchuna Villafañe creció rodeada de música y comenzó a tocar la guitarra con tan solo los cinco años. Treinta años han pasado ya desde su sublime debut, “Rara” (1996), y su ecléctica y prolífica carrera ha transitado por la composición musical y la interpretación como actriz en búsqueda de nuevas cotas creativas. Tras discos reseñables como “Tres Cosas”, “Un Día” o “ANRMAL”, Molina desembarca en el Café Berlín 360º de SON Estrella Galicia para presentar en directo su recién editado nuevo álbum, “DOGA” (2025), una obra que vuelve a desbloquear una nueva dimensión del concepto “experimental” y que sonará como nunca antes en este disruptivo escenario con una doble sesión el martes 21 y el miércoles 22 de abril.