Anabel Lee lucha contra la apatía vital en “Harto de paredes” y anuncia disco para 2026

“Harto de paredes” es el nuevo single de Anabel Lee. Una canción que retrata la lucha silenciosa contra la apatía, el cansancio y la presión por mantener el control en un mundo que exige la perfección constante. Con este nuevo tema, editado a través de Vanana Records y disponible en todas las plataformas digitales, la banda de Terrasa anuncia que editará su tercer disco en 2026.

Tras romper esquemas el pasado verano con su personal versión del éxito “Si Antes Te Hubiera Conocido” de Karol G, Anabel Lee continúa explorando sonidos más luminosos, sin miedo a los sintetizadores ni a la melodía, incorporando influencias del rock español del año 99 y el 2000 en bajos y guitarras. Así, “Harto de paredes” habla de quienes se sienten atrapados en sus propias paredes, físicas o emocionales, y explora la desconexión con los demás y esa sensación universal de que nadie llega a comprender del todo lo que se vive por dentro. La formación recuerda “que todos los incendios comienzan con un primer fulgor, incluso en los momentos más oscuros siempre queda una chispa que vale la pena alimentar. Cerramos la canción apuntando que ‘seguimos aquí’ como una declaración de perseverancia y autenticidad contra la desgana”.

Anabel Lee arrancó su trayectoria en 2019 con influencias que iban del punk británico al noise pasando por el indie, el new wave o el punk rock. En 2021 editaron su primer LP, de título homónimo, que incluía canciones como “Cabezas de cartel” o “La Mejor Canción del Año”. Su gran hiperactividad los llevó a publicar ese mismo año el EP “Generación Perdida”. Cuatro nuevos temas originales con hits como “Concha Velasco” que dejaban ver el mensaje subyacente de sus letras y que fueron la antesala perfecta para su segundo disco, “Ganamos Perdiendo” (2023), que les situó como una de las propuestas más sólidas del panorama nacional. Singles como “Drama en el Sonorama”, “Natural para Vogue” o “Me das Asco” mostraban un sonido más maduro que se abría a nuevos terrenos. Ahora, Víctor (voz), Perdi (bajo), Jordi (batería) y Vio (guitarra) confirman su tercer larga duración con este “Harto de paredes” tras haber lanzado en los últimos meses himnos cargados de confianza y ambición como “Ven a jugar” o “Me cago en el amor” junto a Magüi de Ginebras.

“Harto de paredes” de Anabel Lee ya está disponible en todas las plataformas digitales. La canción, editada por Vanana Records, ha sido grabada, producida, mezclada y masterizada por Pau Paredes. La portada es obra de Anabel Lee junto a Alba González.

Harto de miradas a mi alrededor, son golpes certeros a mi corazón.