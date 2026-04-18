La precuela de ‘Rambo’ ficha a una de las grandes estrellas de ‘Stranger Things’

El pasado de Sylvester Stallone se ha convertido en un recurso cinematográfico propio. Si hace algunos días explicábamos lo que sabíamos de I Play Rocky, la cinta que contará cómo nació su idea para dar vida al boxeador más conocido del séptimo arte, ahora la precuela de Rambo acaba de incorporar a una de las estrellas más conocidas de Stranger Things a su reparto: David Harbour.

Stallone siempre ha sido el actor que ha dado vida al traumatizado soldado desde la película original de 1982, pero ahora la versión joven del personaje correrá a cargo de Noah Centineo, una estrella en auge al que el año pasado pudimos ver en Warfare: Tiempo de guerra. El filme llevará por título John Rambo y todavía sabemos muy poco de ella, más allá de la pretensión por parte de Lionsgate de proyectarla en las salas de todo el mundo en algún momento de 2027 y del reciente fichaje de un Harbour. Teniendo en cuenta su estatus en Hollywood tras finalizar la famosa serie de Netflix con su papel del jefe de policía Hopper, el intérprete norteamericano dará vida a un rol clave en el pasado del veterano boina verde, justo antes de los acontecimientos que desataron el enfrentamiento de este contra la policía en el pueblo de Hope.

‘John Rambo’: Harbour se incorpora al proyecto

John Rambo no es un proyecto menor para Lionsgate y Millennium Media y la adhesión de Harbour así lo demuestra. El nominado al Globo de Oro forma parte del ecosistema del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) gracias a su papel de Red Guardian (Alexei Shostakov), el cual recuperará a finales de año en la esperada Vengadores: Doomsday.

Por su parte, Centineo no es tampoco un desconocido. Aparte de triunfar en varios papeles autorales, este año será la cara visible de la nueva y estridente adaptación del videojuego Street Fighter, donde se pondrá en la piel de Ken Masters. Además de asumir la herencia del personaje de Stallone, en 2027 liderará junto a Sydney Sweeney, Shiori Kutsuna y Michael Mando la adaptación de acción real del anime Gundam.

THR fue la primera en dar la exclusiva. El medio también detalló que en John Rambo, Harbour encarnaría al Mayor Trautman. En Acorralado (Rambo) (1982), Richard Crenna dio vida al personaje. Un jefe del ejército que conocía mejor que nadie a Rambo. La producción de la cinta finalizó su rodaje el pasado mes de marzo en Tailandia.

Un director especializado en el cine de acción

John Rambo estará dirigida por el cineasta finlandés, Jalmari Helander. Responsable entre otras de la exitosa dilogía Sisu. La cual es en parte, una especie de mezcla entre Rambo y John Wick, ambientada eso sí en la Segunda Guerra mundial. Un autor inmejorable para dar origen al personaje que en parte, configuró las bases del héroe de acción cinematográfico moderno.

El guion correrá a cargo de Rory Haines y Sohrab Noshirvani, nominados al BAFTA al mejor guion adaptado por The Mauritanian.