La ‘ruina’ del restaurante de kebab de Omar Montes: ¿negocio rentable o un simple capricho?

Fue el pasado mes de marzo cuando Omar Montes anunció en el plató de El Hormiguero que había decidido dejar aparcada su carrera musical. «Este es mi último año en la música […] Esta industria no es fácil. Me ves en un videoclip feliz, pero a lo mejor por dentro no lo estoy», reconoció, asegurando que, aunque había vivido momentos muy buenos, también había descubierto que había mucha «falsedad» en el ámbito y que necesitaba un respiro.

Como no podía ser de otra manera, la noticia no tardó en dar la vuelta a la red, generándose un gran interés sobre cuáles serían los ingresos del intérprete si finalmente abandona los escenarios. En medio de esta cuestión, se encuentra el nuevo negocio gastronómico que ha abierto recientemente. Se trata de Orijin Kebab, un local ubicado en el Centro Comercial Madrid Río 2 que cuenta con una carta centrada en este tipo de comida turca. Aunque lo cierto es que, además, también tiene un significado personal detrás, ya que, como ha dicho en más de una ocasión el artista, fue su padre quien introdujo esta receta de Oriente Medio en España, por lo que todo apunta a que este negocio lleva consigo un importante homenaje a su progenitor. Sin embargo, no todo es oro lo que reluce, y en unas recientes declaraciones, Omar ha dejado más que claro que los ingresos mensuales que obtiene con dicho negocio no se asemejan ni de lejos a los que recibe cuando realiza un bolo o se sube a un escenario a cantar.

«Es buena pregunta. Los conciertos dan un buen dinero siempre. Lo de los kebabs es un mensual. Pero, en un concierto, que es un único día, me llevo lo que todo el mes con los kebabs», explicaba a los micrófonos de Mediaset Infinity desde el photocall de LOS40 Primavera Pop 2026. Con estas palabras, el cantante ha abierto el debate sobre si se trata de una inversión con un componente más vocacional y empresarial o más bien de una iniciativa impulsada exclusivamente por una historia personal y un simple capricho. No obstante, por ahora, habrá que esperar al ejercicio anual del restaurante para conocer los ingresos, los gastos y los beneficios y poder así tener un resultado concreto de rendimiento.

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Sea como fuera, lo cierto es que en esta nueva aventura empresarial, Omar ha tenido un gran apoyo de parte de muchos rostros conocidos. De hecho, en el evento de su inauguración contó con la presencia de Lola Lolita, Ilia Topuria o Roro Bueno, entre otros muchos influencers que contribuyeron a dar visibilidad a este nuevo establecimiento. Sin olvidarnos de que tampoco quisieron perderse esta cita cientos de fans que se desplazaron a la puerta del local para probar estos nuevos kebabs.