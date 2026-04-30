El pasado 12 de abril, Sara Carbonero despedía a su madre, Goyi Arévalo. Durante estas dos semanas, la máxima de la periodista ha sido el silencio. De hecho, solo ha aparecido en contadas ocasiones en redes sociales haciendo alusión al dolor que sentía tras esta dura pérdida. Sabido es que, cuando se trata de hablar sobre su vida personal, la del Corral de Almoguer siempre ha sido muy discreta. Sin embargo, no ha podido evitar dedicarle una carta pública a la mujer que le dio la vida.

La desgarradora carta de Sara Carbonero a su madre

«Cuánto te echo de menos, cómo duele… No encuentro sentido ni rumbo, mamá…», comienza diciendo la periodista en sus redes. A través de un carrete de imágenes, en el que Sara ha hecho un repaso de la vida de su madre, ha confesado a sus seguidores —acostumbrados a las reflexiones de la periodista— que estas líneas reflejan su duro momento.

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En esta carta pública, la ex de Iker Casillas ha destapado todo lo que echa de menos de Goyi, como sus llamadas por teléfono matutinas, sus abrazos o incluso su olor. También sus consejos, «esos que siempre le salvaban». También, la ex presentadora de Informativos Telecinco ha abierto su corazón para desvelar que siente que su mundo se ha parado y que siente como «si le hubieran amputado una parte de su cuerpo».

Durante estos largos quince días, la comunicadora no ha dudado en apoyarse en su entorno más cercano. De hecho, ha reconocido que, pese a la rabia que siente por la pérdida de su madre, intenta que la tristeza no le paralice.

«Sé que lo que tú querrías es vernos bien, por eso intento cada día levantarme. Por eso aquí abajo somos más piña que nunca, Irene, los niños… Nos cuidamos como a ti te gustaría», ha continuado diciendo.

Finalmente, la ex de Iker Casillas ha aprovechado para hablar como nunca de cómo era su madre, una mujer que siempre se mantuvo al margen de la fama de su hija y que siempre la apoyó en la sombra: «Eras una mujer excepcional. No sabes lo que te quería la gente y cómo me han hablado de ti todos estos días. En la iglesia no cabía un alfiler. Todo el que tuvo la suerte de conocerte te define como una mujer buena, generosa, dulce, valiente, discreta. Una mujer que nunca tuvo una mala palabra hacia nadie, una mujer sin prejuicios. Que era todo amor, bondad, que se desvivía por los demás. Por tu familia, tus nietos, tus amigos… Qué orgullo tan grande ser tu hija».

Las reacciones de su entorno

En esta misma publicación, y minutos después de abrir su corazón, Sara ha recibido una oleada de mensajes de cariño. A esta carta pública han reaccionado numerosos rostros conocidos, como su ex, Iker Casillas, que ha dado like a este texto. También otras VIPs, como Vicky Martín Berrocal, que ha reflexionado sobre la pérdida de una madre: «Dicen que hasta que no muere una madre, no sabes lo que es el dolor. Te abrazo fuerte, Sara».