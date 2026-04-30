El Gobierno culpa a las empresas de no entregarles 30.000 millones de fondos europeos: «No les hacen falta»

El Gobierno de Pedro Sánchez lo tiene claro: si el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha fracasado en su gestión de alrededor de 30.000 € de fondos europeos, de los que solo ha tramitado el 5%, es por culpa de la «buena marcha de la economía española» que ha provocado que a las empresas ya no les interese pedir créditos. Dice el Gobierno que «no les hace falta».

Así lo ha explicado en una respuesta parlamentaria el Ejecutivo, a preguntas de los diputados del PP Irene Garrido, Jaime Olano y Francisco José Conde. Los tres parlamentarios preguntaron en su día por la baja ejecución de los fondos europeos que están a disposición de las empresas españolas y que debía tramitar el ICO. Estos fondos suponen un total de 30.000 millones de euros, a disposición de las empresas españolas.

Sin embargo, según los últimos datos conocidos, solamente se han ejecutado alrededor de 1500 millones de euros de esta segunda fase del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). en su respuesta a los parlamentarios populares, el Ejecutivo advierte que ese plan se creó «en un contexto de especial incertidumbre, como red de seguridad para asegurar el flujo de financiación empresarial en caso de que se endurecieran las condiciones de acceso a financiación en los mercados tanto para el

Reino de España como para las entidades financieras».

Para el Gobierno, ese escenario de falta de flujo económico para las empresas españolas no se está produciendo, ni tampoco para el Estado. De hecho, el mantra más reiterado por el ahora vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha sido desde 2023 «la buena marcha de la economía española».

Por ello el Gobierno de Sánchez apuesta ahora por el fondo España Crece, la iniciativa estratégica que el Ejecutivo lanzó a principios de 2026, como la herramienta más adecuada para atender esas necesidades de la empresa española. Este nuevo fondo, dotado inicialmente con 10.500 millones de euros, ampliables hasta 120.000 millones de euros en el futuro, permitirá, según el Gobierno, «desplegar un abanico más amplio de instrumentos financieros que los previstos en las líneas diseñadas inicialmente, dotarlos de mayor flexibilidad y que permitan financiar proyectos a largo plazo en los diferentes escenarios económicos».

Distinto fondo, mismo ICO

Otra de las ventajas que argumenta el Gobierno para justificar el haber arrumbado el PRTR inicial, para redirigir a los interesados hacia el nuevo fondo España Crece, consiste en que este último «contará con 2.800 millones de euros que provienen de las transferencias no reembolsables, y permitirán ofrecer, en determinados casos, como las operaciones dirigidas a financiar vivienda para incrementar el parque de alquiler asequible, condiciones más ventajosas en plazo y coste».

Según las explicaciones del Ejecutivo, la nueva iniciativa de los fondos España Crece, que sustituyen a los fondos Next Generation, está, por tanto, «mejor orientada» y es más acorde con la realidad económica, además de ofrecer transferencias de la UE no reembolsables. Pero, en todo caso, la gestión de los mismos sigue corriendo a cargo de la misma entidad, el ICO.