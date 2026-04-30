El Gobierno confirma el cambio en España a partir del 18 de mayo: pagar en las tiendas ya no será igual

Bizum llega a los supermercados y tiendas de toda España este 18 de mayo de 2026. En unas semanas los españoles podrán realizar sus pagos con esta aplicación en cualquier establecimiento de nuestro país de una forma rápida y sencilla, tal y como se hace a día de hoy con las tarjetas de crédito. Todo gracias a que esta aplicación se integra en las TPV de los comercios españoles. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la llegada de Bizum a las tiendas de España.

Bizum se ha convertido desde el año 2019 en una aplicación indispensable para millones de españoles. A día de hoy, esta app de envío de dinero instantáneo cuenta con 29,5 millones de usuarios, acumula más de 4.000 millones de operaciones realizadas y 90.000 comercios utilizan esta herramienta para cobrar a sus clientes. Ahora a estos establecimientos les llega una buena noticia con la presencia de Bizum Pay.

A partir de este 18 de mayo de 2026, esta aplicación española llega a los supermercados, comercios y tiendas de toda España. Bizum integrará su versión Pay en las TPV de estos establecimientos, que podrán cobrar a los ciudadanos a través de esta app. Esto no tiene que ver con una nueva norma del Boletín Oficial del Estado, sino que es la llegada de Bizum Pay, que pretende hacer la competencia a Google Pay o Apple Pay.

La novedad en las tiendas de España

Así que a partir del próximo 18 de mayo entra la primera fase de este servicio, que estará disponible en Banco Sabadell, Bankinter y CaixaBank. Los ciudadanos españoles que tengan una cuenta de Bizum asociada a estos bancos podrán pagar en las tiendas de toda España a través de esta aplicación. En las próximas semanas o meses se irán adhiriendo el resto de bancos españoles.

Así que este proceso será muy sencillo: el cajero del supermercado o el dueño de una tienda tendrá que introducir el importe en la TPV, el cliente tendrá que acercar el teléfono móvil al datáfono, validando con la huella o cara, y se efectuará el pago gracias a la tecnología NFC. Este Bizum Pay funcionará como lo hace una tarjeta digital integrada en el teléfono móvil que funciona gracias a la tecnología contactless que permite efectuar pagos acercando el terminal al dispositivo.

La llegada de esta novedad que permitirá a los ciudadanos pagar con Bizum en las tiendas de España es una gran noticia para los comercios, que todo hace indicar que tendrán que pagar una comisión inferior a la que abonan cuando efectúan un cobro con tarjeta de crédito. Los usuarios también tendrán que tener en cuenta que el cargo se efectuará en el momento, a diferencia de muchos pagos con tarjeta que se suelen efectuar unas horas después.

Así que los españoles que tengan una cuenta de Bizum vinculada a Banco Sabadell, Bankinter y CaixaBank podrán pagar con esta aplicación en todos los supermercados, comercios y tiendas de España a partir del próximo 18 de mayo. Esto supone una revolución en lo que respecta a la aplicación española que ha revolucionado el pago en lo que respecta al envío de dinero instantáneo.

¿Cómo usar Bizum Pay?

La página web oficial de Bizum ha hecho un especial sobre la llegada de esta nueva herramienta que permitirá pagar en tiendas físicas y online. «Bizum Pay es la nueva aplicación que te permite pagar en comercios desde tu cuenta bancaria o con una tarjeta», informa la empresa española, que también ha desvelado los pasos que debes seguir para poder pagar en las tiendas de España: