La UE lo confirma: los españoles podrán pagar con Bizum en cualquier tienda física a partir de esta fecha

El sistema de pagos en España está a punto de dar un salto para siempre. Bizum, que actualmente es utilizado por más de 30 millones de personas, dará el salto definitivo a todas las tiendas físicas en 2026. Esta medida permitirá pagar con el móvil directamente, sin tener que llevar ni efectivo ni tarjetas.

Ya hay fecha confirmada

La fecha en la que este nuevo plan se implementará será el 18 de mayo de 2026, cuando comenzará la implementación oficial del pago con Bizum en comercios físicos. Pero a esto hay que sumarle un pequeño matiz y es que ese día no supondrá la implantación total, sino el inicio de un proceso. Los bancos irán activando esta herramienta poco a poco, por lo que no todos los usuarios ni todos los comercios podrán disponer de Bizum desde el primer momento.

¿Cómo funcionará en tiendas?

El sistema será muy similar al contactless actual. Bastará simplemente con acercar el teléfono móvil al datáfono y seleccionar Bizum como método de pago, sin necesidad de tener que introducir el PIN ni usar una tarjeta física.

El aspecto clave de esta tecnología será el NFC, que permitirá pagos rápidos, que van directamente de una cuenta a otra sin ningún intermediario, como Visa o Mastercard.

¿Se podrá pagar en cualquier tienda?

El objetivo de este nuevo sistema es que se pueda pagar en «cualquier tienda» con Bizum, pero no será posible desde el primer día en todas las tiendas, ya que hay que tener en cuenta diferentes factores:

La adaptación tecnológica que tengan los comercios.

que tengan los comercios. Los acuerdos con los bancos y las plataformas de pago.

y las plataformas de pago. La actualización de los terminales de pago.

Por lo tanto, durante los primeros meses habrá tiendas que sí que acepten Bizum como método de pago, mientras que habrá otras que no lo tendrán disponible.

Un cambio progresivo

El pago con Bizum en tiendas físicas no será algo que se active de golpe, sino una transición gradual. Aun así, esto marca un antes y un después, ya que España se posiciona como uno de los países más avanzados en pagos digitales en toda Europa.

Y a partir del 18 de mayo de 2026, pagar con Bizum en tiendas dejará de ser algo puntual para pasar a convertirse de poco en poco en algo cotidiano.