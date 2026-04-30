Ya en cines: ‘El diablo viste de Prada 2’ desfila por una cartelera sin rivales comerciales

Con motivo del Día del Trabajador, las novedades de la cartelera llegan este jueves a las salas. Una ventana de exhibición en la que los cines reciben con cierta expectación a El diablo viste de Prada 2, la tardía secuela que pretende volver a ser un éxito en la taquilla bajo esa fiebre comercial e inagotable por conquistar el mercado de la nostalgia. A continuación, repasamos las películas más relevantes que intentarán frenar el fenómeno de este esperado reencuentro entre Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt:

Estrenos: los cines reciben a ‘El diablo viste de Prada 2’

‘El diablo viste de Prada 2’

Han pasado 20 años desde la primera entrega y ahora–a punto de jubilarse–la implacable Miranda Priestly (Streep) intenta mantener a flote la revista Runway en la plena crisis de los medios impresos. Ahora deberá hacer frente a su antigua asistente, Emily Charlton, quien tiene en su poder la clave del presupuesto publicitario que necesita el medio de Priestly.

‘Resurrection’

La principal alternativa a la llegada a los cines de El diablo viste de Prada 2 es, sin duda, el elogiado trabajo de Bi Gan. Una distopía de ciencia ficción que logró llevarse el Premio Especial del Jurado en el pasado Festival de Cine de Cannes. La trama se centra en un punto de partida distópico, en un mundo en el que las personas han perdido la capacidad de soñar. Es aquí donde aparece una mujer dotada para conectar con estas ilusiones, la cual decide descubrir la verdad escondida, dentro de los sueños y visiones de un temible monstruo.

‘Los justos’

Jorge A. Lara y Fer Pérez, guionistas de Aída, escriben y dirigen este drama judicial liderado por Carmen Machi. El argumento nos pone en la piel de un jurado popular que debe deliberar sobre un controvertido caso de corrupción. Sin embargo, todo cambia cuando en secreto, cada uno recibirá un millón de euros si cambia su veredicto a inocente. ¿El problema? La respuesta debe ser unánime.

‘Todo lo que fuimos’

Drama palestino en el que un adolescente se ve implicado en un conflicto que afectará a toda su familia. Conmocionada, la madre del joven contará una historia familiar que abarca tres generaciones durante más de medio siglo, incluyendo las tensiones políticas y emocionales que condujeron a ese fatídico momento en unas protestas en Cisjordania.

‘Enzo’

Cerrando las principales novedades de los cines con El diablo viste de Prada 2 como gran cabeza de cartel, Robin Campillo nos regala el relato de Enzo, un joven albañil de 16 años cuya vida cambia por completo al conocer a un amigo ucraniano que transformará su visión del mundo.