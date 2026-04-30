¿Cuándo se celebra el día del Trabajador y en qué día cae en 2026? El BOE confirma el puente en estas comunidades

El Primero de Mayo o Día del Trabajador se celebra mañana viernes, y como cada año, lo hace con ese doble significado que todos conocemos ya que por un lado no deja de ser un día para parar y desconectar; mientras que por otro es una fecha con bastante historia detrás. Este 2026, además, llega en un momento especialmente agradecido para quienes esperan un respiro en la rutina, pero ¿el 1 de Mayo se celebra en toda España? ¿Hay alguna comunidad que no lo celebre?.

Pues lo cierto es que estamos ante un festivo nacional así que mañana es festivo en toda España. Y muchos se alegrarán de que así sea ya que Día del Trabajador cae este año en viernes, algo que no siempre ocurre y que, en la práctica, se traduce en un fin de semana largo sin tener que pedir días libres. Eso hace que mucha gente ya tenga planes en mente, aunque sea algo sencillo. Pero más allá del puente, conviene no perder de vista qué se celebra realmente el 1 de mayo y por qué sigue siendo una de las fechas más importantes del calendario laboral.

Cuándo se celebra el Día del Trabajador y en qué día cae en 2026

El Día Internacional de los Trabajadores se celebra siempre el 1 de mayo, como ocurre todos los años, y en 2026, esa fecha cae mañana viernes, lo que deja un puente automático de tres días al sumarse el sábado y el domingo. Además, al tratarse de un festivo nacional, se aplica en toda España por igual.

No depende entonces de cada comunidad ni se traslada a otro día, así que el descanso está garantizado para la mayoría de trabajadores, salvo en sectores donde se establecen servicios mínimos. Y aunque el puente ya tiene tres días, hay quien decide estirarlo un poco más. Pedir hoy jueves o el lunes es una opción bastante habitual para quienes pueden permitirse alargar esos días de descanso y convertirlo en una pequeña escapada más completa.

Por qué el 1 de mayo es festivo en España

Detrás del 1 de mayo no hay una tradición festiva como tal, ni una celebración religiosa o cultural al uso. Lo que hay es algo bastante más directo ya que en realidad, se trata de una reivindicación laboral que acabó marcando el calendario.

Para entenderlo hay que irse muy atrás, a finales del siglo XIX, cuando trabajar 10, 12 o incluso más horas al día era lo normal. No era una excepción, era el estándar. En ese contexto, miles de trabajadores empezaron a organizarse para pedir algo que hoy parece básico: limitar la jornada a ocho horas.

Una de esas protestas, en Chicago, acabó de la peor manera posible. Hubo tensión, enfrentamientos, una bomba en medio de una manifestación y, después, una represión durísima contra varios líderes obreros. Aquello no quedó en un episodio aislado, sino que terminó convirtiéndose en un símbolo.

A partir de ahí, el 1 de mayo empezó a repetirse año tras año como una fecha para recordar esa lucha. No nació como un día de descanso, sino como un día para salir a la calle. Con el tiempo, muchos países decidieron incorporarlo al calendario como festivo, y España fue uno de ellos.

Cómo empezó a celebrarse en España

En el caso español, la primera vez que se conmemoró el 1 de mayo fue en 1890. No fue algo institucional, sino que fueron asociaciones obreras las que convocaron movilizaciones en varias ciudades, sobre todo en Madrid y Barcelona, para pedir mejoras bastante básicas: menos horas de trabajo, mejores sueldos y condiciones más dignas. Durante años, el Primero de Mayo tuvo ese tono reivindicativo, porque además de hecho, no siempre fue festivo como lo conocemos ahora. Hubo etapas en las que directamente desapareció del calendario oficial.

Durante la dictadura, por ejemplo, se eliminó como tal y se sustituyó por otra celebración que poco tenía que ver con las reivindicaciones laborales. No fue hasta finales de los años 70, ya en democracia, cuando recuperó su sitio. Desde entonces, el 1 de mayo se mantiene fijo, sin cambios ni traslados, como uno de esos festivos que no dependen del año ni de cómo caiga en el calendario sino que es un festivo que se repite año tras año y que además, se celebra en toda España.

Al final puede parecer que el 1 de mayo es sólo un día más de descanso, pero lo cierto es que sigue teniendo bastante carga simbólica. Cada año se organizan manifestaciones y actos en distintas ciudades para seguir reclamando mejoras laborales. Las reivindicaciones han cambiado con el tiempo, claro. Ahora se habla mucho de estabilidad en el empleo, salarios, conciliación o incluso del impacto de la tecnología en el trabajo. Pero, en el fondo, la idea es la misma que hace más de un siglo: mejorar las condiciones de quienes trabajan. Por eso, aunque mañana muchos estén pensando en el puente, la fecha sigue teniendo un significado que va bastante más allá de un simple festivo.