Aitor Zabala, el chef barcelonés que acaba de hacer historia al conseguir las tres estrellas Michelin más rápidas de Estados Unidos con Somni, fue una de las grandes estrellas de los premios Chef of the Year 2026 celebrados en Madrid. Reconocido internacionalmente por haber revolucionado la escena gastronómica de Los Ángeles, el cocinero recibió el galardón de Tapas Magazine en una noche que confirmó su posición como uno de los nombres españoles más influyentes de la alta cocina mundial. Sin embargo, más allá del premio, Zabala dejó también una faceta mucho más cercana al hablar en exclusiva para COOL sobre su trayectoria, sus raíces culinarias y el menú ideal que diseñaría para la Reina Letizia.

Visiblemente emocionado, aunque alejado de cualquier artificio mediático, el chef reconoció sentirse «un poco abrumado» por el reconocimiento. «Yo normalmente no voy a muchos premios, siempre estoy en la cocina, enfocado en el restaurante día a día», confesó, evidenciando el perfil de cocinero obsesionado más por el trabajo que por la exposición pública. Su éxito, sin embargo, no ha sido fruto de la casualidad. «Somni es el trabajo de una perseverancia de mucha gente», explicó sobre el restaurante que, tras cerrar y reabrir cinco años después, logró una proeza sin precedentes en la gastronomía estadounidense. «Ha sido un trabajo de cabezonería de un grupo de gente», añadió.

Formado en algunas de las cocinas más prestigiosas de España, como El Bulli, Arzak, Akelarre o ABaC, Zabala ha construido una propuesta culinaria donde la técnica convive con la memoria emocional. Su cocina bebe directamente de sus raíces catalanas y vascas, algo que él mismo resumió con claridad: «Cataluña y el País Vasco están tatuados en mi piel». Esa conexión con la gastronomía española tradicional sigue siendo el eje de su trabajo, incluso desde California, donde se ha convertido en uno de sus grandes embajadores internacionales.