ENTREVISTA

Aitor Zabala, tres estrellas Michelin en EEUU, revela para COOL el menú que serviría a la Reina Letizia: «Unas verduritas…»

Aitor Zabala ha logrado las tres estrellas Michelin más rápidas de Estados Unidos con Somni

Zabala fue premiado como 'Chef of the Year 2026' en Madrid

Durante su entrevista exclusiva para COOL, el cocinero sorprendió al diseñar el menú ideal que prepararía para la Reina Letizia

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Aitor Zabala, el chef barcelonés que acaba de hacer historia al conseguir las tres estrellas Michelin más rápidas de Estados Unidos con Somni, fue una de las grandes estrellas de los premios Chef of the Year 2026 celebrados en Madrid. Reconocido internacionalmente por haber revolucionado la escena gastronómica de Los Ángeles, el cocinero recibió el galardón de Tapas Magazine en una noche que confirmó su posición como uno de los nombres españoles más influyentes de la alta cocina mundial. Sin embargo, más allá del premio, Zabala dejó también una faceta mucho más cercana al hablar en exclusiva para COOL sobre su trayectoria, sus raíces culinarias y el menú ideal que diseñaría para la Reina Letizia.

Visiblemente emocionado, aunque alejado de cualquier artificio mediático, el chef reconoció sentirse «un poco abrumado» por el reconocimiento. «Yo normalmente no voy a muchos premios, siempre estoy en la cocina, enfocado en el restaurante día a día», confesó, evidenciando el perfil de cocinero obsesionado más por el trabajo que por la exposición pública. Su éxito, sin embargo, no ha sido fruto de la casualidad. «Somni es el trabajo de una perseverancia de mucha gente», explicó sobre el restaurante que, tras cerrar y reabrir cinco años después, logró una proeza sin precedentes en la gastronomía estadounidense. «Ha sido un trabajo de cabezonería de un grupo de gente», añadió.

Aitor Zabala en los premios 'Chef of the Year 2026'. (Foto: Europa Press)
Aitor Zabala en los premios ‘Chef of the Year 2026’. (Foto: Europa Press)

Formado en algunas de las cocinas más prestigiosas de España, como El Bulli, Arzak, Akelarre o ABaC, Zabala ha construido una propuesta culinaria donde la técnica convive con la memoria emocional. Su cocina bebe directamente de sus raíces catalanas y vascas, algo que él mismo resumió con claridad: «Cataluña y el País Vasco están tatuados en mi piel». Esa conexión con la gastronomía española tradicional sigue siendo el eje de su trabajo, incluso desde California, donde se ha convertido en uno de sus grandes embajadores internacionales.

Y precisamente esa identidad culinaria, construida entre tradición española, producto de excelencia y sensibilidad contemporánea, sería también la base del menú que Aitor Zabala imagina para la Reina Letizia. Lejos de diseñar una propuesta rígida o excesivamente ceremonial, el chef apostaría por una experiencia refinada, equilibrada y coherente con la imagen de una monarca que proyecta bienestar, sofisticación y hábitos saludables. Su idea pasa por una cocina limpia, elegante y centrada en la calidad del ingrediente: «Unas verduritas, una ensalada, un pescado bien hecho, al vapor, pero con un poquito de toque de sabor. Y yo creo que al final una buena fruta de temporada, todo muy sano». Una propuesta donde la sencillez aparente se transforma en alta cocina gracias a la técnica, el respeto por el producto y una visión moderna de la gastronomía española, alineada con el estilo sobrio y cuidado que caracteriza a Letizia.

 

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Aunque su propuesta para la Reina estaría marcada por la ligereza y el equilibrio, Zabala no oculta su profunda devoción por la gastronomía española más reconocible, esa que conecta con la memoria, el origen y el placer compartido. «Me encanta la gastronomía española», aseguró, reivindicando algunos de sus favoritos más universales: «Una buena tortilla, croquetas, jamón, pan con tomate…». Ese amor por el recetario tradicional sería el punto de partida de cualquier creación destinada a Letizia, aunque siempre bajo su mirada de alta cocina contemporánea.

La idea sería transformar grandes clásicos nacionales en una experiencia sofisticada y medida, con entrantes inspirados en tapas emblemáticas reinterpretadas con precisión técnica, elaboraciones mediterráneas de gran sutileza y platos donde tradición, innovación y elegancia convivan de forma natural, sin artificios ni excesos.

La Reina Letizia en un acto oficial. (Foto: Europa Press)
La Reina Letizia en un acto oficial. (Foto: Europa Press)

Más allá de la monarca, el cocinero reivindicó el valor de la experiencia migrante en su carrera, algo que también ha enriquecido su cocina. «Me siento orgulloso de ser inmigrante», afirmó en su discurso, recordando el sacrificio que supone construir un sueño lejos de casa. Esa mezcla entre desarraigo y orgullo por el origen le ha permitido, según reconoce, absorber influencias globales sin perder nunca su esencia. Hoy, convertido en el primer chef español en alcanzar semejante hito Michelin fuera de España en tiempo récord, Aitor Zabala representa mucho más que éxito profesional: simboliza la capacidad de la cocina española para evolucionar, expandirse y seguir marcando tendencia en el escenario internacional.

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