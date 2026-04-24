El diseñador Ángel Marco dibuja para COOL cómo vestirían de flamenca la Reina Letizia, la princesa Leonor y Sofía

Hay pocas imágenes capaces de condensar la identidad cultural española con tanta fuerza como la que ofrece cada primavera la Feria de Abril. Sevilla se transforma entonces en un escenario donde tradición, estética y celebración conviven en perfecta armonía: el albero, los farolillos, el sonido de las sevillanas y, por supuesto, el inconfundible movimiento de los volantes. El traje de flamenca, lejos de ser un simple atuendo regional, se ha convertido en un lenguaje propio dentro de la moda, uno que evoluciona, dialoga con las tendencias y proyecta una imagen reconocible dentro y fuera de nuestras fronteras.

En ese contexto tan visual y simbólico, la relación entre la realeza y la Feria de Abril siempre ha despertado una curiosidad especial. No es casualidad: históricamente, el Real ha sido punto de encuentro de figuras internacionales, aristócratas y miembros de distintas casas reales que han contribuido a reforzar ese aura de escaparate global. Desde la icónica presencia de Grace Kelly hasta el idilio sevillano de Máxima de Holanda, la feria ha servido como telón de fondo para momentos que ya forman parte del imaginario colectivo. Pero dentro de esa tradición, España cuenta con su propio precedente.

Aunque hoy resulte difícil imaginar a la Familia Real actual entre farolillos y casetas, lo cierto es que la Reina Sofía sí formó parte de esa historia. La monarca emérita acudió a la Feria de Abril en los años sesenta, cuando aún era una joven princesa, luciendo el traje de flamenca con naturalidad y siguiendo los códigos estéticos de la época. Sin embargo, esa imagen contrasta con la realidad actual: ni los Reyes, Felipe VI y Letizia, ni sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, se han dejado ver nunca en el Real sevillano. Y, sin embargo, la pregunta sigue en el aire; porque si algo define tanto a la Feria de Abril como a figuras como los monarcas, es su capacidad para generar imagen, tendencia y conversación. ¿Qué ocurriría si algún día decidieran acudir? ¿Cómo se trasladaría el estilo depurado de la Reina o la frescura generacional de sus hijas al universo de los volantes?

Desde COOL hemos querido ir un paso más allá y plantear este ejercicio desde la mirada experta. Hemos hablado con Ángel Marco, diseñador especializado, para imaginar cómo serían los posibles vestidos de flamenca de Reina Letizia, Leonor y la infanta Sofía en caso de que decidieran debutar en el Real. Un análisis que combina conocimiento técnico, tendencias actuales y el ADN estilístico de cada una de ellas.

Letizia : la elegancia arquitectónico

Para Letizia Ortiz Rocasolano, la propuesta se aleja del traje de flamenca tradicional para convertirse en «una pieza de líneas depuradas y vocación casi arquitectónica». El diseño apuesta por una silueta vertical y muy estilizada, donde el cuerpo se construye mediante cortes limpios y geométricos que afinan la figura con precisión, evocando una especie de «estructura suave» que acompaña sin oprimir. Las mangas, sobrias y contenidas, refuerzan ese equilibrio entre modernidad y elegancia institucional. La verdadera innovación se encuentra en la falda: en lugar de los clásicos volantes en cascada, surge un único volumen escultórico desde la cadera que cae con fluidez hasta convertirse en una ligera cola, generando movimiento sin recurrir al exceso.

Confeccionado en crepé de seda mate —un tejido que permite mantener la nitidez de las líneas y, al mismo tiempo, aportar una caída fluida—, el vestido podría presentarse en tonos muy alineados con su estilo, como un rojo intenso, un blanco roto o un azul noche. Si hubiera guiños a la tradición, como los lunares que ocasionalmente ha incorporado, «aparecerían de forma sutil y casi imperceptible. El resultado sería un conjunto que respeta la esencia flamenca sin caer en el folclore evidente», señala.

En cuanto a los complementos, el estilismo mantendría los códigos esenciales del traje de flamenca, pero reinterpretados desde la sobriedad que caracteriza a la Reina: pendientes largos en oro o con piedras discretas, pero evitando el exceso de tamaño; el cabello recogido en un moño pulido, acompañado de una flor en un solo tono, colocada de forma limpia y sin acumulación; y un mantoncillo sin bordados recargados. El calzado, de tacón medio y líneas sencillas, priorizaría la elegancia sobre el artificio.

La princesa Leonor : transición contemporánea

Para la princesa Leonor, la propuesta de Ángel Marco se concibe como una interpretación contemporánea del traje de flamenca que «refleja su momento vital: una transición entre juventud y responsabilidad institucional». El diseño apuesta por una silueta de gran verticalidad y fluidez, con un corte halter de líneas limpias que deja al descubierto hombros y clavículas, aportando ligereza y elegancia. El cuerpo se construye mediante paneles geométricos que estilizan la figura sin rigidez, manteniendo una estética sobria y muy depurada. El punto focal se sitúa en la cintura, donde «emerge un volumen escultórico inspirado en una gema facetada, un detalle tridimensional que rompe la linealidad del conjunto y simboliza la evolución de la princesa hacia su futuro papel».

Desde ahí, la falda cae en pliegues profundos y verticales que generan una sensación de columna en movimiento, más ligera y dinámica que en el diseño de la Reina, permitiendo un caminar ágil sin perder solemnidad. Confeccionado igualmente en crepé de seda mate, el vestido mantiene la precisión de las líneas en la parte superior y una caída fluida en la inferior, reforzando esa idea de equilibrio entre estructura y movimiento. La paleta cromática se mueve en tonos sofisticados y frescos —como azul noche, verde esmeralda, marfil o rosa empolvado—, siempre desde una elegancia discreta y contemporánea.

En cuanto a los complementos, se opta por una interpretación suave de los códigos flamencos: pendientes largos pero delicados, moño bajo pulido con una flor en tono claro y un mantoncillo ligero, configurando un conjunto que proyecta modernidad, naturalidad y una identidad en construcción.

La infanta Sofía: el volumen en evolución

Para infanta Sofía, la propuesta se plantea como un ejercicio de equilibrio entre juventud, experimentación y elegancia institucional, articulado a través de «una dualidad conceptual que explora el volumen y el detalle desde una mirada contemporánea». El diseño parte de una silueta columna de líneas limpias y gran verticalidad que estiliza la figura con naturalidad, sobre la que se introduce un elemento clave: un volante estructural que nace desde la cadera como si fuera «un pliegue arquitectónico, no decorativo sino construido, generando un volumen escultórico que rompe la linealidad con un gesto moderno y muy definido», señala Marco. Este detalle aporta movimiento sin perder sobriedad, mientras la falda cae con fluidez controlada y se prolonga en una ligera cola, reforzando una presencia elegante pero fresca.

En una segunda lectura del diseño, la pieza incorpora mayor dinamismo mediante paneles geométricos en el cuerpo y mangas con puños de doble volante, reinterpretando un código clásico desde una estética más arquitectónica que romántica. A ello se suma un detalle tipo joya en el hombro, inspirado en una gema facetada, que introduce un punto de luz sutil y simboliza la evolución y carácter de la infanta. El conjunto mantiene la precisión de las formas y una caída limpia, mientras que la paleta se mueve en tonos suaves pero actuales —malva empolvado, verde oliva, azul petróleo o blanco roto—, acordes a su edad y estilo. Los complementos siguen esta misma línea: pendientes largos pero ligeros, moño bajo con flor en tonos delicados y calzado sencillo, dando como resultado un traje de flamenca reinterpretado que combina tradición, modernidad y una identidad joven en construcción.

Así fue vestida la Reina Sofía a la Feria de Abril en 1968

La primera y hasta ahora única gran imagen de una Reina Sofía vestida de flamenca en la Feria de Abril nos lleva a finales de los años sesenta. Entonces, una joven Sofía de Grecia recorría el recinto ferial en coche de caballos luciendo un diseño que hoy sigue siendo referencia: vestido blanco con lunares rojos, mantón a juego y una gran flor adornando el cabello. Aquel estilismo no solo respetaba el canon clásico del traje de flamenca, sino que reflejaba la voluntad de integración de la entonces princesa en la cultura española.