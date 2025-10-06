Vox exigirá al Pleno de Moncada que la edil del PSOE que gastó 4.093 € de móvil en un mes los devuelva

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Moncada (Valencia) ha registrado una moción al Pleno municipal en la que reclama al Grupo de Gobierno, que conforman socialistas y Compromís, la incoación de un expediente administrativo para requerir a la concejal socialista Feliciana Bondía la devolución de 4.093 euros cargados al Ayuntamiento en la factura de agosto de 2023 y correspondientes al terminal de la edil socialista. La mayor parte de la factura se debe a conexiones por internet efectuadas desde Andorra entre el 23 y el 25 de agosto de aquel año. Es decir, durante sus vacaciones. Vox estudia ahora incorporar a esa moción a la edil de Compromís, Valentina Cortegoso. La factura del móvil de esta concejala superó los 500 euros. Pero, en lugar de en 2023, como Feliciana Bondía, su caso se remonta a un año después. En concreto, en agosto de 2024, en un viaje a Argentina.

Tal como ha publicado OKDIARIO este 1 de octubre, Feli Bondía, concejal de Gobierno y ex presidenta local del PSOE en Moncada (Valencia), gastó en teléfono móvil 4.093 euros sólo en en el mes de agosto de 2023. En concreto, como se ha dicho, la mayor parte de la factura se debe a conexiones por internet efectuadas desde Andorra entre el 23 y el 25 de agosto de aquel año. Es decir, apenas dos meses después de que la nueva corporación hubiera tomado posesión tras los comicios municipales de mayo de ese año.

Sólo un mes más tarde de que todo ello sucediera, en septiembre de aquel 2023, la compañía telefónica envió la correspondiente factura. El Ayuntamiento, que gobierna la también socialista, Amparo Orts, ha ido efectuando reclamaciones que han demorado el pago. Pero, más de dos años después, el procedimiento para abonar esos 4.093 euros ya está en marcha.

La moción que ha presentado Vox en el Ayuntamiento de Moncada para exigir a la edil socialista Feliciana Bondía la devolución de los 4.093 euros de su factura de móvil, recuerda que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales obliga a las Administraciones a gestionar los fondos públicos bajo los principios de legalidad, eficiencia y responsabilidad.

Además, Vox, ha advertido, a través de su portavoz municipal Elena Carrasco, que exigirá la máxima transparencia en la tramitación del citado expediente. Con información puntual al Pleno. Además, ha avisado de que denunciará cualquier intento de ocultar, demorar o «justificar un gasto injustificable»: «PSOE y Compromís tendrán que retratarse», ha manifestado Elena Carrasco, «o se ponen del lado de los vecinos o se ponen del lado de los privilegiados y la impunidad».