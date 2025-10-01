Una concejal del PSOE en Moncada (Valencia) gastó en teléfono 4.069 € en un mes

Feli Bondía, concejal de Gobierno del PSOE en Moncada (Valencia), gastó en teléfono móvil 4.093 euros sólo en en el mes de agosto de 2023. En concreto, la mayor parte de la factura se debe a conexiones por internet efectuadas desde Andorra entre el 23 y el 25 de agosto de aquel año. Es decir, apenas dos meses después de que la nueva corporación hubiera tomado posesión tras los comicios municipales de mayo de ese año.

Sólo un mes más tarde de que todo ello sucediera, en septiembre de aquel 2023, la compañía telefónica envió la correspondiente factura. El Ayuntamiento, que gobierna la también socialista, Amparo Orts, ha ido efectuando reclamaciones que han demorado el pago. Pero, más de dos años después, el procedimiento para abonar esos 4.093 euros ya está en marcha. Moncada es un municipio de unos 22.000 habitantes y está ubicado en la comarca de la Huerta Norte, muy cerca de Valencia.

El gasto de esta edil en esta ocasión supone, prácticamente, el 80% del total de todo el Consistorio en el mismo periodo de tiempo (78,71%), cuando la factura total ascendió a algo más de 5.200 euros. Todo ello, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes próximas al citado Ayuntamiento. La parte más importante de ese gasto en móvil de la concejala, como se ha dicho, se produjo en un viaje a Andorra de apenas dos días: el 23 y el 24 de aquel agosto. Según ha podido saber también OKDIARIO, la orden de pago de esa factura ya se ha tramitado, pero el escándalo ha trascendido en el municipio.

Feli Bondía es una concejal muy conocida en el municipio. Se trata de la misma edil que, tal como publicó también OKDIARIO en noviembre de 2021, espetó al entonces concejal popular, Vicente Valverde: «Me sorprende que seas homosexual y del PP». Fue el propio edil quien dio a conocer lo sucedido a través de una carta publicada en sus redes sociales.

Es, también, una política conocida en el PSOE valenciano, cercana en su día al ex secretario general del PSOE y ex ministro, José Luis Ábalos. Y casada con José Vicente Berlanga. Este último, según las fuentes consultadas, fue alto directivo de ENUSA (Empresa Nacional de Uranio), donde coincidió con Leire Díez. Y pasó a ser asesor del alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, coincidiendo con el respaldo del sector abalista al citado Bielsa para liderar el PSOE de la provincia de Valencia.

Moncada es, además, el mismo municipio en que este 7 de septiembre, tal como también ha publicado OKDIARIO, otro concejal socialista, en aquel caso el edil de Seguridad Ciudadana, Martín Pérez, protagonizó una escena lamentable durante las fiestas del municipio. El edil socialista saltó sobre varios jóvenes que coreaban «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!», mientras él hablaba en el escenario. Este edil se libró de la reprobación del Consistorio con los votos del PSOE y Compromís.