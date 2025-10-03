Sigue el chorreo de las facturas de móviles en Moncada: otra de 500 € de una edil de Compromís

Después de que se conociera que Feli Bondía, concejal de Gobierno del PSOE en Moncada (Valencia), gastó en teléfono móvil 4.093 euros sólo en el mes de agosto de 2023, ha aflorado, en ese mismo ayuntamiento, una nueva factura. En este caso, de la edil de Compromís Valentina Cortegoso. Se trata, en su caso, de algo menos de 500 euros, en agosto de 2024. Por tanto, una factura muy inferior a la de Feli Bondía, pero igualmente escandalosa.

Valentina Cortegoso es la edil más joven del Consistorio. Y es, también, según han confirmado fuentes del Ayuntamiento, la concejala que excusó por enfermedad su asistencia al Pleno Extraordinario, convocado a instancias de los tres grupos de la oposición, PP, Vox y Ciudadanos, para reprobar al responsable de Seguridad y Fiestas de la Corporación, Martín Pérez. Esa ausencia es la que provocó que la alcaldesa y pareja del edil del que se debatió la reprobación, la socialista Amparo Orts, tuviera que utilizar su voto de calidad para rechazar esa reprobación.

La edil de Compromís es la quinta teniente de Alcalde. Y tiene a su cargo las áreas de Juventud, Medio Ambiente y Bienestar Animal, Movilidad y Transporte Público. Según las fuentes consultadas, la factura que ahora se ha conocido, se elevó hasta esos casi 500 euros a consecuencia de un viaje a Argentina.

El escándalo en la facturación del teléfono movil de Valentina Cortegoso ha saltado justo después del de la socialista Feliciana Bondía. Fue el de esta última concejal el que originó que el Grupo Municipal de Vox en la Corporación presentara una moción al próximo Pleno en la que exige que sea la edil la que abone la factura generada al Ayuntamiento.

Por su parte, el Grupo Popular, que lidera Marga Benlloch estudia las medidas que adoptará a consecuencia de los últimos escándalos de las facturas de los móviles, que salpican tanto al PSOE como a Compromís.

PSOE y Compromís habían alcanzado un acuerdo al inicio de la legislatura por el que los socialistas ostentarían la Alcaldía del municipio durante los tres primeros años. Y Compromís, el último. Según algunas fuentes, la relación entre ambas formaciones no es ahora la mejor, porque una parte de Compromís era reacia a que los votos de la coalición nacionalista sirvieran para evitar la reprobación de Martín Pérez.

Este último, es el edil que la madrugada del 7 septiembre, durante las fiestas del municipio, se abalanzó sobre un grupo de jóvenes que coreaba «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!». Por aquellos hechos, la oposición municipal al completo solicitó la convocatoria de un Pleno extraordinario en el que, como se ha dicho, socialistas y nacionalistas evitaron la reprobación del concejal, con el voto de calidad de la alcaldesa.