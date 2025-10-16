Valencia sigue en riesgo por fuertes lluvias y tormentas: la AEMET confirma la alerta amarilla

La AEMET ha decretado la alerta amarilla por lluvias y tormentas en el interior norte de la Comunidad Valenciana. Tampoco se descartan chubascos en la provincia de Alicante y Castellón durante este jueves 16 de octubre. A partir del viernes, la DANA Alice abandonará definitivamente el este español después de una semana de lluvias e inundaciones en el Mediterráneo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo de la Comunidad Valenciana este jueves 16 de octubre.

La DANA Alice está dando sus últimos coletazos en la Comunidad Valenciana y todo hace indicar que abandonará este jueves 16 de octubre esta parte de España. Todo hace indicar que este será el último día de lluvias y por ello la AEMET ha decretado la alerta amarilla por riesgo de lluvias y tormentas en el interior norte de la provincia de Valencia.

En esta zona de la Comunidad Valenciana se espera una precipitación acumulada en una hora de 20 mm y también hay riesgo de probable granizo en las tormentas que afectarán al interior norte de la provincia de Valencia entre las 14.00 horas y las 21.59 horas de este jueves 16 de octubre.

Alerta amarilla en Valencia

En el resto de la Comunidad Valenciana también hay una alta probabilidad de lluvia en este último día de la DANA Alice en el este de España. En la provincia de Alicante hay un 80% de posibilidades de que llueva en la zona de Alcoy entre las 12.00 horas y las 18.00 horas y en Alicante capital el porcentaje cae hasta el 45%. En el interior y norte de la provincia de Castellón, la probabilidad de precipitación está en un 100% y 95%, respectivamente. En Castellón capital hay un 65% de posibilidades de que llueva durante este jueves 16 de octubre.

Esta es la predicción de la AEMET con respecto al tiempo de la Comunidad Valenciana para este jueves 16 de octubre.

Cielo nuboso, sin descartar chubascos por la mañana en zonas litorales y por la tarde en zonas interiores. Temperaturas sin cambios. Viento flojo de dirección variable, predominando por la tarde la componente este, con intervalos de moderado en el litoral central.