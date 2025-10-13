Valencia sigue en alerta máxima por lluvias e inundaciones: alerta naranja por la DANA Alice

La Comunidad Valenciana sigue en alerta máxima por lluvias e inundaciones. La AEMET ha decretado la alerta naranja en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón, que siguen bajo la amenaza de la DANA Alice. Así que durante la jornada de este lunes 13 de octubre toda la zona del Mediterráneo está en alerta, menos el litoral sur e interior sur de la provincia de Alicante. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana este lunes 13 de octubre.

La DANA Alice sigue golpeando a la Comunidad Valenciana después de un fin de semana marcado por las alertas y las fuertes lluvias que han afectado principalmente al litoral sur de la provincia de Alicante y a la provincia de Valencia. Este lunes 13 de octubre la AEMET ha decretado la alerta naranja por riesgo importante de lluvias en el litoral de las provincias de Castellón y Valencia, además del litoral norte de Alicante.

«Chubascos y tormentas fuertes, que en el litoral y prelitoral de Valencia y Castellón serán fuertes o muy fuertes y probablemente persistentes; no se descarta que vayan acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes». De esto ha avisado la AEMET con respecto al tiempo en la Comunidad Valenciana durante este lunes 13 de octubre. Así que en estas zonas de la Comunidad Valenciana se espera una precipitación acumulada en 12 horas de 100mm desde las 10.00 horas hasta las 23.59 horas del mismo día.

En el interior de la provincia de Valencia y Castellón también se ha decretado la alerta amarilla por lluvias. Después de unos días de riesgo de inundaciones, no se ha decretado ninguna alerta en el interior sur y litoral sur de la provincia de Alicante.

Alerta naranja en Valencia por lluvias

La AEMET ha avisado a través de su página web de los fenómenos significativos en la Comunidad Valenciana. «Chubascos y tormentas fuertes, que en el litoral y prelitoral de Valencia y Castellón serán fuertes o muy fuertes y probablemente persistentes; no se descarta que vayan acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes», ha dicho sobre el tiempo que se espera este lunes 13 de octubre.

12/10 19:18 Avisos activos hoy y mañana en Comunitat Valenciana por lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/R3Fs2JzKgr pic.twitter.com/hQKVONBeXa — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) October 12, 2025

La predicción del tiempo de la AEMET en la Comunidad Valenciana es la siguiente:

Cielo muy nuboso o cubierto; exceptuando la mitad sur de la provincia de Alicante, se esperan chubascos y tormentas, que en el litoral y prelitoral de Valencia y Castellón serán fuertes o muy fuertes y probablemente persistentes, no descartándose que vayan acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso y máximas en ligero descenso. Viento del nordeste en el litoral, ocasionalmente fuerte en el litoral de Alicante y moderado en el resto; en el interior, viento flojo de dirección variable, con predominio de la componente norte en las horas centrales.