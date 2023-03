Los tres compromisos de Feijóo con la Comunidad Valenciana: Agua, Financiación y Presupuestos

El presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo ha adquirido este viernes en Elche tres compromisos. Dos con la Comunidad Valenciana y uno específico con la provincia de Alicante. Con esta última, se ha comprometido a que no sea la provincia con menor inversión de España, como ha sucedido durante los dos últimos años bajo el Gobierno del socialista Pedro Sánchez. También, se ha comprometido a no venir a la Comunidad Valenciana a «hacer un balance triunfal» mientras no se solucione «la discriminación» que sufre este territorio en la financiación autonómica. Además, se ha comprometido, finalmente, a no venir a la Comunidad Valenciana a hacer «un balance triunfal» mientras no proponga un pacto por el agua con sólidos informes técnicos «y basado en el diálogo entre Comunidades».

Respecto a la discriminación que la provincia de Alicante ha sufrido en los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) bajo la presidencia del socialista Pedro Sánchez, Feijóo se ha comprometido a que con él «no sea la provincia con menor inversión de España». Ha recordado que Alicante es la quinta provincia por habitante y por Producto Interior Bruto (PIB) y, sin embargo, la última en inversiones de los PGE durante los dos últimos años. Una «anomalía» que «tenemos que subsanar».

También se ha comprometido, ya en el ámbito autonómico, a que «si obtengo la confianza de los españoles, y si puedo formar gobierno y ser el presidente del Gobierno de España, no vendré a hacer un balance triunfal a la Comunidad Valenciana mientras no solucione la discriminación de la Comunidad Valenciana en la financiación autonómica».

Finalmente, ha sostenido. además. que no vendrá a la Comunidad Valenciana a «hacer un balance triunfal mientras no proponga un pacto por el agua con sólidos informes técnicos y basados en el diálogo y en el consenso entre las comunidades autónomas».

«Desprecio a la Cultura china»

En otro orden de cosas y preguntado acerca de una valoración sobre la visita a China de Pedro Sánchez, Feijóo ha acusado al presidente del Gobierno de España de «desprecio a la cultura china» por no haber asistido ni él, ni el ministro de Cultura, ni el presidente de la Generalitat Valenciana el también socialista Ximo Puig, a la inauguración de la exposición de Los guerreros de Xi’an, en el Marq, Museo Arqueológico de la Diputación de Alicante a la que así acudió el ministro de Cultura de China.

«Me sorprende», ha dicho Feijóo que en el ámbito cultural, que habiendo venido el ministro de Cultura de China a Alicante a presentar una exposición «no haya venido ni el ministro de Cultura español y ni siquiera las autoridades autonómicas de la Generalitat, ni mucho menos el presidente del Gobierno. Supongo que ese desprecio a la Cultura china no se lo tendrán en cuenta en China».