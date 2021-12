El caos sanitario en el hospital de Torrevieja se extiende por la Comunidad Valenciana. Esta mañana, un total de 38 pacientes esperaban que se les asignara cama en el hospital de Manises.

La saturación hospitalaria se generaliza en la Comunidad Valenciana. Los problemas de la Sanidad valenciana, responsabilidad de la consejera de Sanidad del gobierno de Puig, Oltra y Podemos, Ana Barceló, crecen. De nuevo camas y sillas con enfermos en los pasillos y salas que no son habitaciones, sino que deberían estar dedicadas a otro menester, para albergar pacientes. La historia del hospital de Torrevieja se repite en el de Manises (Valencia). Un centro que atiende a una población potencial de unas 250.000 personas y que ya no da abasto. Hoy, según ha denunciado la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) un total de 38 pacientes se encontraban a la espera de que les fuera asignada cama. Como ocurre en Torrevieja, las urgencias de Manises también están saturadas. Las camas de planta están ocupadas, algunas por pacientes que han sufrido una cirugía reciente y muchas de las habitaciones están dobladas: hay dos pacientes por habitación. Por tanto, no hay camas.

Esta circunstancia ha hecho que los sanitarios hayan tenido que multiplicarse, por lo que un total de 38 pacientes entre los que se incluye a 10 de corta estancia hayan tenido que distribuirse en espacios de los pasillos, la sala de espera de rayos, la sala de curas de traumatología o la unidad de preingresos, con las dificultades que ello entraña también para el personal de Urgencias, que ha tenido que multiplicarse para atender a todas estas personas, a las que hay que agregar las que han ido llegando a lo largo de la mañana. Según CSIF esta situación no está vinculada a los ingresos por la pandemia, pues ninguno de los 38 pacientes que sufren los problemas de esperar en los pasillos y otras estancias está contagiado.

El sindicato ha solicitado más personal y mejor coordinación, porque no pueden seguir así en unas fechas que por el frío, la pandemia y el próximo puente pueden suponer un incremento aún superior del número de pacientes. Otro caso de saturación del sistema sanitario valenciano. Esta mañana, el Partido Popular, por boca de su portavoz de Sanidad en las Cortes Valencianas José Juan Zaplana ha reclamado la dimisión de la dirección del hospital, en este caso de Torrevieja, ante la falta de médicos en Urgencias. El problema para Barceló y Puig, aumenta.