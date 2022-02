El presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig ha anunciado hoy en el pleno de control de las Cortes Valencianas que recurrirá las 3 sentencias condenatoria por desproteger a los médicos durante la pandemia. En concreto, 2 de esas 3 sentencias están motivadas por la falta de elementos de protección a los médicos de la Sanidad pública en la primera ola. Y, la tercera, por no vacunar a los médicos de la Privada.

La decisión de Puig no ha gustado a la Oposición. Por ello, la síndica portavoz del Grupo Parlamentario Popular María José Catalá ha pedido hoy, también en el Pleno, a Puig que no recurriera esas sentencias «por dignidad». Pero ha sido en vano.

La guerra que Puig y la consejera de Sanidad del Gobierno valenciano la también socialista Ana Barceló mantienen con los médicos de Sanidad pública y privada se recrudece. Hoy, en el Pleno de las Cortes Valencianas, el presidente de la Generalitat ha vuelto a manifestar, esta vez en sede parlamentaria, que las sentencias «cuando no son correctas, se recurren», en referencia a las 3 decisiones judiciales que condenan a la Consejería de Sanidad valenciana por la gestión de la pandemia. En concreto, en referencia la falta de elementos de protección de los médicos de la Sanidad pública, en la primera ola, y por no vacunar a los de la Privada.

Los argumentos de Puig en este tema son esencialmente tres: sostiene que las sentencias son fruto de una pandemia «terrible», que en abril ya pidió perdón por no haber podido dotar a los sanitarios del material que necesitaban y que no lo hizo porque no disponía de ese material y que la Generalitat cumplió escrupulosamente con la estrategia de vacunación del Ministerio Sanidad. Puig también ha acusado a la Oposición de hacer un «boicot permanente, intentando quebrar la recuperación económica y social de la Comunidad Valenciana».

El presidente de la Generalitat Valenciana ha realizado también nuevos anuncios de infraestructuras en un momento en el que la saturación comienza a trasladarse desde la Atención Primaria (centros de salud y Urgencias) a la continuada (hospitales), como ya han denunciado los sindicatos y preveían los médicos semanas atrás.