PSOE y PNV impiden investigar en el Senado de España el escándalo socialista del ‘caso Azud’

Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Partido Socialista (PSOE) han rechazado en la Mesa del Senado la creación de una comisión de investigación en la Cámara Alta, que proponía el PP, sobre las presunta financiación ilegal del PSOE valenciano en las elecciones municipales de 2007 al Ayuntamiento de Valencia y las Generales de 2008 en esa misma circunscripción, una de las piezas que se investiga en el denominado caso Azud.

Un juzgado de Valencia investiga una trama de corrupción con el pago de presuntas mordidas a cambio de supuestos favores urbanísticos, que estalló en el Ayuntamiento de Valencia, pero que actualmente ha puesto bajo sospecha la financiación de los socialistas valencianos en aquellas dos citas electorales y a la campaña para acceder a la secretaria general de los socialistas valencianos al mismísimo presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig.

Sobre todo, a raíz de las revelaciones de OKDIARIO, que han conmocionado a la opinión pública de toda España: que tres anotaciones relacionan a Ximo Puig con una empresa investigada, que la ex mujer del presidente valenciano estuvo contratada por la empresa que relaciona al presidente valenciano con el caso Azud y que Rafael Rubio, ex portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valencia y ex subdelegado del Gobierno, ingresó 197.000 € en efectivo en 6 años.

El escándalo es de tal magnitud que la pasada semana, el portavoz popular en el Senado Javier Maroto lo calificó de «nacional», por lo que los populares decidieron solicitar una comisión de investigación en la Cámara. Pero la pinza PNV-PSOE ha rechazado esa petición. Que no sólo impide la investigación en sede parlamentaria, sino que además libra a Ximo Puig de comparecer ante esa comisión. El PP había anunciado que el presidente valenciano sería el primero en ser llamado a declarar ante la citada comisión.

La negativa socialista se veía venir, porque sólo un rato después de que Javier Maroto hiciese público que el PP iba a solicitar con carácter inmediato la creación de esa comisión, el PSOE acusó a los populares de orquestar una campaña para dañar a Ximo Puig. Hoy, la Mesa del Senado ha sostenido que no procedía admitir a trámite esa petición para crear una comisión de investigación en atención a precedentes anteriores, según ha informado Europa Press.

El ‘tuit’ de Hernando

La reacción del PP no se ha hecho esperar. El senador y miembro de la Mesa Rafael Hernándo ha afeado a socialistas y PNV que hayan impedido «que ni siquiera se pueda debatir en la Cámara la creación de una comisión de investigación».

Hernando ha sido aún más contundente en su cuenta de twitter, donde ha escrito: «Los miembros socialistas de la Mesa del Senado con ayuda del PNV, impiden que ni siquiera se pueda debatir en la Cámara la creación de una comisión de investigación sobre la financiación ilegal del PSOE de Ximo Puig a través de las obras públicas de Acuamed en Valencia». Para, a continuación cerrar con una sola palabra, muy gráfica, entre exclamaciones y mayúsculas: «¡Corrupsoe!».