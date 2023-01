PSOE, Compromís y Podemos vetan la petición del PP de Castellón para destituir a Pam y a Montero

PSOE, Compromís y Podemos han vetado una iniciativa del PP de Castellón para llevar al Pleno municipal de la capital de La Plana una declaración institucional que exigía la destitución de la ministra de Igualdad Irene Montero y de la secretaria de Igualdad Ángeles Rodríguez Pam, entre otras cuestiones, en referencia a las manifestaciones de ambas en torno a llamada ley del sólo sí es sí o Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre de Garantía Integral de Libertad Sexual.

La declaración institucional vetada es una iniciativa que los populares han decidido llevar a todos los ayuntamientos y parlamentos autonómicos, pero que en el Consistorio de Castellón, que dirige la alcaldesa socialista Amparo Marco, no podrá debatirse en pleno a causa del veto de la izquierda, según han denunciado los populares.

Es la segunda vez en 2 meses que el Gobierno de Castellón veta una iniciativa al Pleno del Consistorio relacionada con la ley del sólo sí es sí. la primera, según los populares, fue el pasado diciembre. Entonces, la iniciativa del PP instaba a modificar la ley.

En esta ocasión, los puntos de controversia eran varios. Uno, el primero, en el que el PP exige tanto a Irene Montero como a Pam «que pidan disculpas, rectifiquen y sean cesadas inmediatamente», respecto a «sus declaraciones» sobre jueces y partidos políticos.

Y, otro, que el Ayuntamiento de Castellón «no participe» en ningún acto institucional o protocolario con presencia de altos cargos del Ministerio, «en señal de solidaridad con todas las víctimas, hasta que no se cumplan las exigencias de rectificación y cese planteadas» en esa declaración institucional que no ha llegado al Pleno. De hecho, el PP de Castellón, en consonancia con el nacional, no participará en ningún acto de este tipo en que el Ministerio de Igualdad tome parte.

Rebaja de penas

En el caso de Castellón, además, la situación en torno a esta ley se ha ido agravando con los días. Porque según ha explicado la portavoz popular en el Consistorio Begoña Carrasco, hace sólo 2 días se conoció «que otro violador de una menor, que cometió el delito en Castellón, ha visto rebajada su condena de 6 a 4 años» por la citada ley del sólo sí es sí.

Se da la circunstancia de que también recientemente, el pasado 13 de enero, según adelantó OKDIARIO, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ofreció también a Luis Eduardo Ramírez Icardi, el ex marido de la ex vicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra la posibilidad de la rebaja de su condena de 5 años por los abusos sexuales continuados sobre una menor tutelada, cuando era educador en un centro de acogida de Valencia, gracias a ley Montero.

Hasta la fecha y según el contador de OKDIARIO, un total de 245 delincuentes sexuales condenados ya se han beneficiado de la reducción de penas de la también llamada Ley Montero.

Esta misma mañana, el presidente del PP Alberto Núñez Feijóo ha presentado su plan de calidad institucional en el que entre otras cuestiones se compromete a recuperar la penas que había para los violadores antes de la Ley Montero.