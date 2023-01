Ana Cuartas, agredida sexualmente por su padre durante 13 años: «Pam Rodríguez y Montero deben dimitir»

Ana Cuartas tenía sólo 3 años cuando su propio padre empezó a abusar sexualmente de ella. Lo hizo hasta los 17. Ahora, su progenitor cumple condena pero el sufrimiento nunca termina. Ana revive cada día el terror que sufrió en su infancia. Las declaraciones de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez -conocida como Pam-, mofándose de la excarcelación de violadores por la Ley del sólo sí es sí -y destapadas por OKDIARIO- han sido otro golpe para ella y otras víctimas de agresiones sexuales.

«Lo que ha hecho la secretaria de desigualdad me parece vergonzoso, a nadie se le ocurriría burlarse de una víctima de un atentado o de una enfermedad grave, pero se ve que las de abuso sexual sí somos motivo de mofa y de burla», lamenta en conversación con este periódico. «No me vale ya una rectificación, pido tanto su dimisión como la de Irene Montero. Están revictimizando a las víctimas, una y otra vez».

Ana pone rostro y voz a miles de víctimas de agresiones sexuales que se enfrentan de nuevo a sus recuerdos. Denuncia que desde el Ministerio de Igualdad se ejerce «violencia institucional y política sobre las víctimas», un «machaque psicológico brutal» que comparte con otras afectadas. Como una pequeña de 13 años, a la que conoce bien, y que sufrió las agresiones sexuales de su abuelo, beneficiado ahora con una rebaja de condena de seis meses por la ley estrella de Montero.

«Por eso me parece tan mal lo que dice la secretaria de Estado de Igualdad, es muy frívolo, no entiende el dolor. No hay pena que restaure tanto año. Ni la cadena perpetua», sentencia Ana.

La Ley del sólo sí es sí, que ha provocado ya la rebaja de condenas a 166 delincuentes sexuales y numerosas excarcelaciones, ha hecho revivir a Ana Cuartas toda su historia, que comparte sincera y con una entereza que impresiona: «Tengo el trauma disparado, he tenido que ir a la terapeuta, tengo pesadillas, me disocio, estoy hablando con una persona y no sé de qué, o voy en el coche y no sé a dónde. Desde el principio tendrían que haber reconocido que es una ley mal hecha y ridícula. Pero no me vale una rectificación, es hora de que salgamos a la calle a decir basta ya y que todos los políticos hagan algo de verdad. Esto no es una cuestión de colores».

Su historia

«Sufrí agresiones sexuales por parte de mi propio padre. El primer recuerdo fuerte es con 3 años y hasta cumplir casi la mayoría de edad. Aprovechaba cuando mi madre, peluquera, se iba a trabajar y él se quedaba a solas conmigo para hacer lo que quisiera».

«Intenté denunciarlo con 15 años, pero no me creyeron, me dijeron que si seguía así me iban a encerrar en un centro de menores. Me callé e intenté hacer una vida normal. En 2003, mi padre me dio una paliza por no querer ver una película. Me llevaron al hospital y el médico de urgencias denunció. Pero me dieron el alta y me enviaron a la misma casa donde me acababan de agredir. Por presiones familiares retiré la denuncia».

«En octubre de ese año me fui a Madrid e intenté hacer una vida paralela, tratar de olvidar lo vivido. Tiempo después, un tío mío empezó a investigar el tema de los tocamientos en la familia. Mi padre me pidió que no contase absolutamente nada. Un día, grabé una conversación con él, de 13 minutos, en la que le conté que había recibido la llamada de mi tío y que le había contado la verdad. Me hizo chantaje emocional, diciéndome que mi madre se iba a separar, que iba a ir a la cárcel. Yo quería que admitiera la verdad, que no me dejase nunca más de loca y de mentirosa. En septiembre de 2010 organicé una reunión familiar, con mi hermano mayor, mi madre, y mi padre. Reconoció los hechos. La grabación fue la prueba principal del delito».

El padre de Ana fue condenado a ocho años de prisión porque se acogió al Código Penal de 1973, más favorable, y porque el delito estaba a punto de prescribir. El fiscal llegó a pedir 20 años de prisión.

Polémica

Las declaraciones de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, han provocado una honda polémica y numerosas reacciones políticas, incluso desde el PSOE.

«De los creadores de las personas van a ir al registro a cambiarse de sexo todas las mañanas llega… ¡Los violadores a la calle! (…) Miles, oleadas», se mofó la dirigente de Igualdad en un reciente foro de Podemos, como reveló OKDIARIO.

Ángela Rodríguez minusvaloró incluso la importancia de los años de condena: «A lo mejor va a la cárcel después de haberla asesinado ya, o haberla violado. Cuando lo que estás planteando es cómo acabas de verdad con la violencia machista, que un señor esté 11, 12, o 10 años y 5 meses, dependiendo de qué audiencia provincial esté analizando el caso…», reflexionó.

Desde el PP han reclamado su destitución inmediata y desde el PSOE, una rectificación. Rodríguez ha descartado dimitir y habla de «bulo» y «manipulación», pese a la evidencia de las imágenes.