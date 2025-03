Programa Fallas 2025: todos los actos falleros hoy 4 marzo de 2025 en Valencia

¿Quieres estar al día de todo lo que acontece en el Programa de las Fallas de Valencia 2025? Lo cierto es que hasta que no se produzca la llamada Plantà de las Fallas (también las infantiles) a partir del 15 de marzo, los actos de estos días son algo menores con respecto a lo que se viene. Sin embargo, eso no quiere decir que la ciudad de Valencia, no avise de sus fiestas más populares y podamos vivir una nueva jornada en la que la Plaza del Ayuntamiento se llenará con todo el estruendo de la mascletà.

Con la ciudad vibrando al ritmo de la pólvora, con el aroma a buñuelos en el aire y las calles llenas de monumentos efímeros que pronto arderán en llamas. Así es Valencia estos días, cuando las Fallas transforman cada rincón en un espectáculo de arte, tradición y fuego. Cada día es una oportunidad para sumergirse en esta fiesta única, y hoy, 4 de marzo de 2025, la ciudad ya está inmersa en su magia. Desde primera hora, el bullicio se siente en cada barrio. Los falleros ultiman detalles en sus casales, los turistas recorren las calles en busca de las figuras más impresionantes y, por supuesto, los valencianos se preparan para el gran evento del día: la mascletà. Este es solo el comienzo de una jornada llena de emoción que marcará el inicio de una semana cargada de pólvora, música y alegría.

Programa Fallas 2025: actos falleros hoy 4 marzo de 2025

El calendario fallero de hoy tiene una cita obligatoria para todos los amantes de la pirotecnia:

Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento (14:00 horas)

La encargada de hacer vibrar la ciudad con su estruendo será la Pirotecnia Dragón. Como cada día, la Plaza del Ayuntamiento será el epicentro del sonido y la emoción, atrayendo a miles de personas que disfrutarán del inconfundible ritmo de la pólvora.

Si bien el 4 de marzo no cuenta con otros actos destacados, la jornada marca el inicio de una semana repleta de emociones que llevará a los visitantes a disfrutar de la tradición fallera en su máxima expresión.

Origen y significado de la mascletà

Para entender la importancia de la mascletà en las Fallas, es esencial conocer su origen y evolución. La palabra mascletà proviene de masclet, un tipo de petardo de gran potencia sonora. Este espectáculo pirotécnico se caracteriza por una serie de explosiones rítmicas y ensordecedoras que buscan estimular el cuerpo a través del sonido más que de la vista. A diferencia de los fuegos artificiales nocturnos que destacan por su colorido, la mascletà es una sinfonía de estruendos que se siente en el pecho de quienes la presencian.​

Los orígenes de la mascletà se remontan a finales de los años 40, en tiempos de la posguerra civil española. Se cree que la comunidad de Godella fue responsable del nacimiento de este espectáculo. Antes de la mascletà, existían las tracas, una serie de petardos que recorrían las calles durante las festividades en marzo. Estas tracas evolucionaron hasta convertirse en la mascletà que conocemos hoy, donde el ritmo y la intensidad de las explosiones son fundamentales para crear una experiencia única. ​

Inicialmente, la mascletà se disparaba en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia solo el 19 de marzo, día de San José, como culminación de las fiestas falleras. Con el tiempo, su popularidad creció y se extendió a todos los días del 1 al 19 de marzo. Hoy en día, la mascletà es uno de los actos más valorados por los valencianos y una experiencia imprescindible para quienes visitan la ciudad durante las Fallas. ​

Días clave en el programa de las Fallas 2025

Las Fallas son una fiesta de varios días en los que cada jornada tiene su propia magia. Aunque el 4 de marzo es una fecha señalada para los amantes de las mascletàs, hay otros momentos del calendario que resultan imprescindibles: