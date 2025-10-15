PP y Vox frenan el intento de sablazo fiscal del PSOE de Diana Morant resucitando impuestos ambientales

Partido Popular y Vox han parado en seco en las Cortes Valencianas el intento del PSOE de Diana Morant de resucitar los impuestos ambientales suprimidos a través de la Ley 5/2025 de Medidas Fiscales. Los impuestos ambientales habían sido eliminados en la Comunidad Valenciana por las mismas formaciones que este miércoles se han mantenido firmes oponiéndose a reintroducirlos, como pretendían los socialistas. Si bien la votación será este jueves, PP y Vox han anunciado ya que votaran en contra de recuperar esos impuestos ambientales que, además, estarían duplicando otros que ya cobra del Gobierno de Sánchez.

Así, la diputada del PP, Noelia Císcar, ha preguntado a los socialistas si «¿de verdad tenemos que pagar todos los valencianos la factura del apagón?, pídale a Sánchez que se haga responsable de lo que hizo». La diputada popular ha manifestado que a los socialistas que «si no son conscientes de su mala gestión y demuestran que si nos vuelven a gobernar lo harán con más impuestos, duplicidades e irresponsabilidades ejecutivas, mejor se quedan donde están». Y ha destacado, además, que los socialistas «confunden ecología con recaudación».

Por su parte, el diputado de Vox, Jesús Albiol, ha destacado que gracias «al empeño» de Vox, la Comunidad Valenciana se «ha convertido en la primera que ha eliminado el impuesto a la energía nuclear». Y que todo ello, lo consiguieron en los Presupuestos de 2025, derogando el impuesto que el PSOE «quiere recuperar ahora». Albiol ha destacado que la medida propuesta por los socialistas «va en contra de la energía nuclear, la soberanía energética de España y de las empresas valencianas». Y que en consecuencia su formación tampoco la iba a votar.

Precisamente, el Gobierno de Carlos Mazón advirtió ya en octubre del pasado 2024 que antes de su entrada en vigor suprimiría otro sablazo fiscal de PSOE y Compromis. En concreto, el contenido en la Ley del Cambio Climático y Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana de Ximo Puig y Mónica Oltra. Esa norma incluía un impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica. Otro, sobre la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera de actividades y un tercer impuesto ambiental sobre grandes establecimientos comerciales. Todos están derogados. Este miércoles, de nuevo las dos formaciones, PP y Vox, han advertido que no votarán esa reintroducción del impuesto que, como tal, es de facto, una subida de impuestos.