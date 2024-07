El PP pide abrir juicio oral al hermano de Ximo Puig «para evitar que salga impune como sus socios»

El Partido Popular ha insistido este viernes en la petición de apertura de juicio oral a Francis Puig, el hermano del ex presidente de la Generalitat el socialista Ximo Puig, «para evitar que salga impune como sus socios», según ha explicado el portavoz de los populares en las Cortes Valencianas Miguel Barrachina.

Este último, además, ha lanzado una seria advertencia a los socialistas en relación a este mismo caso y al de la mujer del presidente del Gobierno: «No creemos que presidir un gobierno suponga que, presuntamente, tu familia se enriquece de manera ilegal. No sólo en el caso de Pedro Sánchez, sino también en el de Ximo Puig con su imputado hermano Francis».

El PP está personado como acusación particular en el caso que investiga un supuesto fraude en la obtención de subvenciones de la Generalitat Valenciana, la de Cataluña y el Gobierno de Aragón por parte de empresas relacionadas con el hermano de Ximo Puig. Y este jueves, como ha publicado OKDIARIO, ha solicitado la apertura de juicio oral contra el citado hermano del ex presidente valenciano.

Este viernes, Miguel Barrachina ha manifestado que los populares quieren que «el imputado Francis Puig responda de este caso en el que se han presentado por cuadruplicado facturas y cobrado de los valencianos servicios que nunca se prestaron».

También, ha advertido que el PP no quiere que ocurra lo mismo que sucedió con su socio, «que ha logrado no devolver 210.000 euros de todos los valencianos porque el Gobierno de Ximo Puig no fue capaz de pedirle la devolución en tiempo».

El portavoz popular ha hecho hincapié también en que desde el PP valenciano «queremos que se haga justicia hasta llegar al final del caso», porque a su criterio es «fundamental» saber «qué ha ocurrido con el dinero de todos los valencianos» que, según ha destacado «ha ido a parar a las arcas de las empresas del hermano de Ximo Puig y sus socios», a través, según ha revelado «de toda una trama de caza subvenciones para recibir de manera irregular ayudas públicas millonarias otorgadas por el Consell que presidía su hermano».