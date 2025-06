El PP augura que Compromís cederá ante Sumar y Sánchez no irá al Congreso por la DANA: «Es un paripé»

El portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, Juan Francisco Pérez Llorca, ha vaticinado este martes que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, no comparecerá «al 99%» ante las comisiones de investigación de la DANA. Ni en las Cortes Valencianas ni en el Congreso de los Diputados: «Pedro Sánchez no estará, porque el Partido Socialista y Compromís no quieren que esté. A la de las Cortes Valencianas no vendrá y a la del Congreso de los Diputados no le invitarán a ir».

Pérez Llorca ha mantenido que la postura de Compromís en esa cuestión, mostrando una cierta presión ante Sumar para que Sánchez sea llamado a la comisión de investigación de la DANA en el Congreso de los Diputados: «Es un paripé. Es una mentira».

Frente a ello, el síndico del PP ha retado a los nacionalistas que lidera Joan Baldoví: «Compromís está haciendo la gallina. Porque si quieren que venga Pedro Sánchez a la comisión de investigación de las Cortes Valencianas, lo tienen fácil: que se salgan de Sumar».

El portavoz popular ha explicado que él ve en las Cortes valencianas a Joan Baldoví, cuando habla de Carlos Mazón y del PP «con mucha fuerza. Con mucha entrega». Pero: «Cuando toca hablar de su amo, de Pedro Sánchez, yo veo, como dicen en mi pueblo, que se acobarda».

Pérez Llorca ha defendido que si Compromís quiere que Pedro Sánchez comparezca ante la comisión de investigación de la DANA en las Cortes Valencianas: «Lo tienen fácil: que se salgan de Sumar». Y ha advertido que, muy al contrario de ello, Compromís «no se irá, ¡Qué va!, ellos están pensando en votos, en estrategia electoral».

Y ello, porque según ha expresado el responsable del PP: «No quieren que Sumar se presente en la Comunidad Valenciana al margen de ellos. Eso, es lo que les preocupa. Y, después, les preocupa mucho que se enfade Pedro Sánchez con ellos, Eso, es pagafantas. Lo saben todos los valencianos que Compromís es un pagafantas de Pedro sánchez. Pedro Sánchez es el amo del PSPV y el amo de Compromís. y lo ha sido siempre».

El síndico popular ha defendido, además que Compromís es «un partido que dice que es nacionalista, pero estamos en una Comunidad infrafinanciada, y ellos le dan los votos todos los días (a Sánchez) para que se mantenga en el gobierno». Pérez Llorca ha abundado en ese argumento y ha recordado que: «Estamos viendo todos los escándalos de corrupción del PSOE. Y ¿qué necesidad tiene Compromís de seguir avalando con sus votos su apoyo a Sánchez con todos esos escándalos de corrupción?, pues calla y otorga, una vez más».