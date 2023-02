Otro anuncio fallido de Ximo Puig: iba a limitar por ley su mandato a 8 años pero quiere estar 12

El presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig optará a un tercer mandato y, por tanto, a 12 años al frente del Ejecutivo autonómico, a pesar de que él mismo había declarado ser «partidario» de limitar a 8 años, precisamente, ese mandato y de haber anunciado que cuando hubiera una ley electoral en este territorio así lo recogería. Nada de esto se ha cumplido. Ni hay ley electoral ni Ximo Puig limitará su mandato a 8 años si es que las urnas le respaldan. Serán, al menos, 12. Una circunstancia que evidencia la falta de relevo y renovación en un PSOE valenciano sumergido cada vez en más problemas.

La crisis socialista en la Comunidad Valenciana atraviesa momentos especialmente complicados. A las revelaciones del caso Azud se suman los sondeos electorales, que arrojan un continuo avance del PP de Carlos Mazón y revelan ya un resultado de empate técnico entre bloques a falta de cuatro meses para los comicios. Los populares han protagonizado un espectacular avance con Mazón al frente y alcanzan, según las encuestas, los 37 diputados. La legislatura la iniciaron con 19.

En ese contexto, Ximo Puig se prepara para intentar revalidad la Generalitat Valenciana con el permiso de Pedro Sánchez. Algo que ha llamado la atención en este territorio por cuanto el propio Ximo Puig anunció en 2017 ser partidario de gobernar 8 años, que se cumplirán en mayo: su primera legislatura arrancó en 2015.

En concreto, el martes de 3 de enero de 2017, Ximo Puig participó en una reunión con empresarios en el parque logístico de Ribarroja. No llevaba al frente de la Generalitat Valenciana ni dos años y en declaraciones a los medios de comunicación, Ximo Puig se refirió a un asunto que veía lejano: la limitación de mandatos presidenciales en la Generalitat Valenciana.

Y Puig dijo entonces dos cosas acerca de este tema: que él era partidario de limitar los mandatos y que, de hecho, cuando hubiera una ley electoral en la Comunidad Valenciana, en la que señaló que se estaba trabajando en las Cortes Valencianas, así lo recogería: «Mi posición es favorable a la limitación de mandatos del presidente de la Generalitat Valenciana a 8 años», resumió entonces.

Pero 6 años después de aquellas manifestaciones, las cosas han cambiado. Ximo Puig y su gobierno realizaron un amago postrero en torno a la ley electoral hace unos días. Pero no con el fin de limitar los mandatos del presidente. Si no para intentar que el listó electoral, que marca el porcentaje para que los grupos tengan acceso a las Cortes Valencianas, se rebajara del 5% al 3% y con ello facilitar a Podemos su acceso en la próxima legislatura con un margen suficiente de diputados como para decidir unos comicios en que ambos bloques están empatados. No ha prosperado, de momento.

Y han cambiado también porque Ximo Puig ya no es partidario de limitar los mandatos a 8 años. Si las urnas se lo permiten, gobernará hasta 12, también de momento.

Sin relevo

Pero, ¿por qué Puig ha tomado esta decisión? La situación del PSOE valenciano es muy complicada tras las revelaciones del caso Azud. Un asunto que estalló por las presuntas mordidas a cambio de supuestos favores urbanísticos en el marco del Ayuntamiento de Valencia, pero que actualmente está focalizado en las supuestas irregularidades en la financiación de la campaña del PSOE a ese mismo ayuntamiento en 2007 y en las Generales de 2008 en esa misma circunscripción.

En estos momentos, las siglas socialistas están en sus momentos más bajos en territorio valenciano, pero Ximo Puig tiene un elevado índice de conocimiento. De ahí, que sea su principal opción a falta de un relevo que en una situación como la actual no facilitaría un buen resultado.

De hecho, tal como ayer adelantó OKDIARIO, la situación es tan crítica que el propio Puig proyecta liderar la lista de Valencia y no de la Castellón, como ha venido haciendo en los dos últimos procesos electorales autonómicos, para tratar de arañar más diputados en el denominado cinturón rojo que rodea a la capital del Turia. El margen que está en cuestión en Castellón según las encuestas es de apenas un diputado y ni siquiera está claro que los socialistas ganen en esa circunscripción.