Diputados de Cs rechazan rebajar la barrera electoral como quiere Ximo Puig para asegurarse la victoria

Diputados de Ciudadanos en las Cortes Valencianas rechazan rebajar la barrera electoral autonómica del 5% al 3% a la que sí se ha abierto su propia síndica Mamen Peris y que pretenden las fuerzas de Gobierno valenciano -PSOE, Compromís y Podemos- para asegurar la victoria y por tanto un tercer gobierno con el socialista Ximo Puig al frente. Todo ello, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes del propio Grupo Parlamentario en las Cortes Valencianas de la formación naranja. Además, al menos otros dos parlamentarios de los 5 no adscritos a ninguna formación rechazan la iniciativa, según han confirmado a este diario fuentes de los citados diputados no adscritos.

El tripartito valenciano había deslizado en los últimos días la intención de llevar a cabo una reforma de la ley electoral en este territorio para rebajar la barrera actual del 5% al 3%. La medida requiere del apoyo de los dos tercios de la Cámara, compuesta por 99 diputados. Por lo que las fuerzas que sustentan a ese Gobierno, que suman 52 escaños, aún quedan lejos de los 66 necesarios.

Pero la puerta estaba abierta. Máxime después de que la nueva síndica de Ciudadanos Mamen Peris se abriera a negociar una reforma de la citada ley. Porque este partido cuenta con 13 diputados, que sumados a los 52 de Puig y su Gobierno totalizan 65. Todavía uno por debajo, pero muy cerca del objetivo, motivo por el que unos y otros veían una clara posibilidad de conseguirlo.

Pero en las últimas horas, esta posibilidad se ha ido desvaneciendo por tres motivos. El primero, porque según ha podido confirmar OKDIARIO de fuentes parlamentarias de la propia formación naranja, no todos los diputados están dispuestos a apoyarla. En concreto, al menos entre 2 y 3 no lo harían. El segundo, porque al menos 2 de los 5 diputados no adscritos tampoco están tampoco por la labor. Y el tercero, porque según fuentes consultadas de la Mesa de las Cortes, los plazos son extremadamente justos para aprobar la ley en el tiempo que queda hasta la convocatoria electoral.

Ni el Gobierno valenciano ni Ciudadanos pueden arriesgarse a llevar esta iniciativa si todos los apoyos no están asegurados, porque una derrota en un asunto de este calado marcará, además, el rumbo electoral en un momento en que existe un empate técnico, según todas las encuestas, entre los dos bloques.

Lo que pretendía el Gobierno valenciano con esta iniciativa era reforzar la posición de Podemos, al que los sondeos ya sitúan con unas expectativas menores a los de los pasados comicios -cuenta con 8 diputados- y una tendencia progresiva a la baja. Y ello, porque un buen resultado de la formación morada es fundamental para que Ximo Puig se asegure la victoria: cada diputado que sume un bloque vale por dos. El que gana ese bloque y el que pierde el otro.

Esta misma mañana, el presidente del PP valenciano Carlos Mazón se ha referido a esta cuestión. Y ha denunciado también este impulso al cambio de la barrera electoral por parte de las fuerzas que sustentan al Gobierno valenciano: «Una de las principales prioridades ahora mismo es cambiar las normas electorales para intentar sacar alguna prebenda, algún beneficio. Y, por tanto, cambiar las normas del juego al final de la partida. Como los malos estudiantes».