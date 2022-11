La otra deuda de Sánchez con la Comunidad Valenciana: 800 millones por los desplazados en Sanidad

Mientras la Generalitat Valenciana que preside el socialista Ximo Puig se enzarza en los tribunales para evitar el pago de las indemnizaciones a facultativos por la falta de material de protección en la primera ola de la pandemia, una cantidad en torno a los 2 millones de euros, y los médicos de la Sanidad Pública valenciana empieza a achacar la falta de profesionales, reconocida por la Consejería que dirige Miguel Mínguez, a que los sueldos no les compensan, la deuda del Gobierno de España que preside el también socialista Pedro Sánchez con este territorio a cuenta de los desplazados -usuarios del sistema que se encuentran fuera de su lugar de residencia y necesitan atención sanitaria- supera ya los 803 millones de euros. Unas cifras que según el PP no son reales por cuanto están cerradas a diciembre de 2021, por lo que previsiblemente la deuda será ahora mayor: en torno a 900 millones, estiman.

Sólo desde 31 de diciembre de 2019, cuando ya ascendía a 704,1 millones de euros hasta diciembre de 2021, esa deuda se ha incrementado en casi otros 100 millones, que siguen pendientes de pago. A razón de 658,6 millones por atención a desplazados nacionales y otros 144,6 millones por desplazados extranjeros. El pasado octubre, el Pleno del Gobierno de la Generalitat autorizó a la Consejería de Sanidad a reclamar esa deuda, cuyo cobro ha incluido en los Presupuestos para 2023.

Sin cita

Sin embargo, según el portavoz de Sanidad del PP en las Cortes Valencianas José Juan Zaplana, el Gobierno de Puig solicitó al Ministerio de Sanidad un encuentro para hablar de esa deuda hace 6 meses. Ese encuentro, según las mismas fuentes, no se ha producido. Y es por ello, que el actual consejero Miguel Mínguez solicitó la autorización del Gobierno valenciano para reclamar la deuda el pasado octubre, lo que José Juan Zaplana, en declaraciones a OKDIARIO, ha calificado como una acción de «maquillaje» porque «no le habían dado cita».

En datos recién ofrecidos también por José Juan Zaplana, el incremento de la deuda por desplazados de Sanidad con el Gobierno de Sánchez supone un volumen estimado superior al 50%: en concreto, unos 413 millones del total de esos 803 millones de euros: «Desde que Pedro Sánchez es presidente no se ha pagado esa deuda», ha dicho. En 2018, la entonces consejera de Sanidad valenciana Carmen Montón, cuantificó la deuda del Gobierno de España por desplazados con la Comunidad Valenciana en 303 millones de euros, muy lejos -500 millones menos- de los más de 800 a finales de 2021.

Para el PP, Puig sigue «jugando» con esa deuda, porque el Gobierno valenciano la ha incluido en los Presupuestos previstos para 2023 a pesar de que no está incluida en otras cuentas importantes: los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo ejercicio, que debe refrendar el Congreso de los Diputados, según ha confirmado hoy José Juan Zaplana. Y, por tanto, su cobro se antoja más que complicado. Una circunstancia que el PP ha calificado de «maniobra de publicidad engañosa». «Puig ha pasado de no reclamar ese dinero a Sánchez a hacerlo de forma que sabe que no va a llegar», ha criticado también José Juan Zaplana.

El problema es de una profundidad mayor aún de la que muestran las cifras, porque la Comunidad Valenciana es un territorio receptor de visitantes a través del Turismo, tato residencial como en hoteles y alojamientos turísticos reglados. A lo que se suma la enorme carga que, esencialmente la Atención Primaria, debe atender en periodos vacacionales, donde se agrega este aumento a la reducción de facultativos a causa de las vacaciones.