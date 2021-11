Oltra compara el uso del hiyab con «opresiones patriarcales» como «ir maquilladas o llevar tacones». Dice también que ponerse pendientes es una «marca de género».

El acto político en que participaron Yolanda Díaz, Ada Colau y Mónica García del pasado fin de semana en Valencia sigue trayendo cola. El origen hay que buscarlo en una publicación en la red social instagram, de la escritora Najat El Hachmi, quien daba las ‘gracias’ en tono irónico a Ada Colau, Mónica García, Mónica Oltra y Díaz Yolanda «por incorporar a vuestras filas el símbolo de nuestra opresión. Será que las moras españolas no somos mujeres y nuestra libertad puede esperar. Será que nuestro feminismo es de segunda y podéis hundirlo un poco más para que podamos seguir encerradas en las cárceles del Islam y el islamismo».

Tan contundente mensaje venía a cuento porque Najat El Hamchi percibió, como todos los asistentes, que la diputada de la Asamblea de Ceuta Fátima Hamed asistió a ese acto con hiyab, un elemento que significa la sumisión de la mujer al hombre en el mundo islámico.

Mónica Oltra, que estaba siendo entrevistada por Juan Ramón Lucas en La Brújula de Onda Cero, respondió a bote pronto que ella no entraba «en lo que es la simbología religiosa ni de género ni de cómo vive cada uno» y recordó que Carolina Ferre, presentadora del acto, había preguntado allí mismo a Fátima Hamed si se podía ser feminista y llevar el hiyab e invitó a escuchar la respuesta de Hamed. Después, quiso elogiar a Hamed pese al hiyab. Oltra aseguró que hay muchos símbolos de opresión machistas en este mundo. «Y lo que me pregunto es por qué justo nos interrogamos sólo por ese». «No sé por qué no nos interrogamos por el hecho de que fuéramos maquilladas o por el hecho de que algunas lleváramos tacón o por muchos hechos como estos», añadió Oltra, quien dijo también que hay muchos símbolos de opresión en el mundo, «en un mundo patriarcal, obviamente en el vivimos todas inmersas, y las mujeres feministas, también».

Oltra siguió en la misma línea y criticó «negar la libertad a determinadas mujeres por llevar un hiyab como pueden llevar pendientes». Afirmo que aquí, a las recién nacidas, se les «agujerea» el lóbulo de la oreja. Y luego, «una, tiene la libertad o no de ponerse pendientes. y es una marca de género y es una marca que tiene mucho que ver con el mundo patriarcal en el que vivimos», concluyó Oltra.