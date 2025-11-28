Niños de la Fundación Salud Infantil de Elche ‘secuestran’ a Roberto Brasero para concienciar sobre la atención temprana

Roberto Brasero pone a la atención temprana en el mapa en la campaña de Fundación Salud Infantil ‘Los niños del tiempo’. Lo ha hecho empujado por los niños de su sede en Elche (Alicante), que en un divertido spot secuestran al meteorólogo más mediático de España. ¿El objetivo? Pedirle que les ayude a concienciar a la sociedad sobre la importancia de actuar a tiempo con tratamientos que mejoren la vida de los menores. Y es que los primeros años son determinantes para su crecimiento.

La Unidad de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de la fundación ofrece asesoramiento, evaluación y tratamiento terapéutico a menores que presentan trastornos en el desarrollo o tienen riesgo de padecerlos hasta los 6 años. Además, ofrece la intervención familiar como parte del programa de tratamiento. Con el objetivo de dar a conocer esta labor, los niños de Fundación Infantil raptan a quien más sabe del tiempo en nuestro país.

Brasero pronto entiende el malentendido semántico que le lleva hasta allí, pero aun así tiene una idea: ayudarles a crear un plató televisivo para que emitan su propio espacio informativo de El Tiempo. Al utilizar esos códigos visuales y verbales, para los pequeños es más sencillo explicar la atención temprana a los espectadores. La campaña puede conocerse al completo en losniñosdeltiempo.tv, una web que simula ser el escritorio de un ordenador «conquistado» por los niños en la que puedes acceder a información sobre la fundación, making of y vídeos complementarios.

«Cuando intervenimos a tiempo, cambiamos trayectorias de vida. Queríamos contar esto sin tecnicismos, desde la mirada de los propios niños y niñas; y ‘Los niños del tiempo’ traduce algo complejo en un mensaje sencillo: cada minuto cuenta», comenta la directora del centro Jessica Piñero.

Roberto Brasero y la Fundación Salud Infantil

Ideada por la agencia Gettingbetter, ‘Los niños del tiempo’ espera dar a conocer a Fundación Salud Infantil como un proyecto pionero en la terapia a menores con discapacidad o riesgo de padecerla, así como en el acompañamiento a sus familias en sus entornos de crecimiento. De este modo, facilitará el acceso a apoyos que permitan que este centro siga creciendo.