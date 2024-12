El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha exigido este viernes al PSOE que pida perdón «por utilizar el dolor de la riada para tapar su corrupción». Se ha manifestado así desde la tribuna de oradores de las Cortes Valencianas. Por tanto, en sede parlamentaria. Respondía, de este modo, a la pregunta del síndico socialista José Muñoz, a quien Mazón le ha explicado que ésta «es la semana de Ábalos, Aldama, Koldo, Begoña y la asesora de Moncloa que hacía de secretaria particular de la presidenta del Gobierno, según Patxi López».

Carlos Mazón ha afrontado este jueves una muy bronca sesión de control en las Cortes Valencianas. Sobre todo, por parte de la coalición nacionalista Compromís. Hasta el punto, de que la presidenta del Parlamento Llanos Masó ha tenido que interrumpir la sesión durante 10 minutos y llamar a capítulo a los portavoces.

Antes de que eso ocurriera, Carlos Mazón ha sido contundente con los socialista. El presidente de la Generalitat ha recordado el caso de las anotaciones de la ministra Ana Redondo aparecidas en una foto en un tuit, donde se podía leer «este es nuestro momento», como guía para su intervención en la tercera reunión operativa para el seguimiento de los efectos de la DANA en materia de igualdad, como publicó OKDIARIO.

Mazón ha explicado: «Dijo la ministra es nuestro momento. Y desde luego que lo es», ha añadido Mazón. «Es el momento para el PSOE de pedir perdón por utilizar el dolor de la riada para tapar su corrupción». Y ha recordado, señalando al síndico socialista que la que concluye este domingo «es la semana de Ábalos, de Aldama, de Koldo, de Begoña y de asesora de Moncloa que hacía de secretaria particular de la presidenta del Gobierno, según Patxi López».

También ha tenido palabras para su antecesor, el socialista Ximo Puig: «Con quien no he contratado es con mi hermano. Con ese, no he contratado», ha manifestado Mazón en referencia al hermano del ex presidente valenciano, imputado por un supuesto fraude en la obtención de subvenciones procedentes, entre otras, de la Generalitat Valenciana que Ximo Puig presidía.