Marzà no descarta más cambios en el Gobierno valenciano y dice que en política hay que estar «al 200%»

Vicent Marzà, el ya ex consejero de Educación del Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig, y que esta misma mañana ha renunciado a su cargo, se ha despedido agitando la crisis en ese Gobierno. El político de Compromís la coalición que lidera la vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra, no ha descartado más cambios en el Ejecutivo de Ximo Puig: «Es importante que las personas que estamos en política lo estemos al 200%». Para agregar que había tomado la decisión de marcharse de acuerdo con su partido, Mes Compromís, y que las personas pasan «lo que queda son las políticas».

La despedida de Vicent Marzà no ha dejado indiferente a nadie. El ya ex consejero valenciano de Educación, que abandona el primer escalón de la política valenciana, ha dicho que va a centrarse en que tras las próximas elecciones se conforme un tercer Gobierno del Botánico -el nombre que recibe la coalición de izquierdas que gobierna la Generalitat y que procede del lugar en donde se firmó el acuerdo de gobernabilidad-, porque, esa izquierda, según ha dicho no puede permitir «que vuelva a gobernar la derecha».

También, ha cerrado la puerta a la posibilidad de convertirse en portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas y ha defendido a la actual síndica Papi Robles: «Lo está haciendo muy bien» y, según ha dicho, Mónica Oltra ha sido una de las primeras personas a quien había comunicado su decisión, pero preguntado acerca de si creía que una persona debía encabezar una lista electoral en caso de estas imputada, ha dicho que él no entraba a valorar otras decisiones y que él había tomado la decisión de marcharse, que era la decisión que le tocaba adoptar personalmente.

Además, ha asegurado que en caso de haber un tercer gobierno del Botánico, él no será consejero de Educación, pero a pesar de ello no ha descartado ser candidato de Compromís, aunque ha matizado que ésa no es una decisión que deba tomar él, sino Compromís, la coalición con que concurrió a las elecciones. También, ha matizado que él no quería usar la Consejería de Educación como una plataforma de promoción personal. Y que por eso se ha ido: para preparar a su formación de cara al futuro y a las próximas elecciones.

Mientras todo esto se producía, el diputado nacional de Compromís Joan Baldoví se hacía eco de la marcha de Vicent Marzà en su perfil de twitter con un final enigmático: «Vicent ha sido uno de los mejores consejeros que hemos tenido los y las valencianos desde que recuperamos el autogobierno. Se cierra una etapa y se abre otra para un valencianista con mucho futuro. Gracias Vicent». Pero esa locuacidad de Baldoví no se ha visto acompañada por Mónica Oltra, que a la hora de redactar estas líneas no ha subido ninguna valoración a su perfil. Tampoco Joan Ribó.