Unas manifestaciones de Daniela Requena, nueva secretaria de LGTBI y Diversidad del PSOE en la Provincia de Valencia, afirmando que ella no cambiaría nada del borrador de la ley trans han soliviantado a Compromís y han abierto una nueva guerra entre ambas formaciones. Uno de los referentes de la coalición nacionalistas en políticas LGTBI, Guillem Montoro, ha respondido en su cuenta de twitter a Daniela Requena y ha hecho mención expresa a los derechos que en esa materia considera que deben tener migrantes y menores de edad. Compromís es socio de referencia de los socialistas en la Generalitat Valenciana y en el Ayuntamiento de Valencia, entre otras Administraciones.

Daniela Requena es una influencer, trans y LGTBI, que desde hace unos días está al frente de la secretaria LGTBI y de Diversidad de los socialistas en la Provincia de Valencia. Su incorporación a la nueva Ejecutiva que preside Carlos Fernández Bielsa (alcalde de Mislata) resultó muy comentada, porque además ha colaborado en diferentes programas de varias cadenas de televisión, como Antena 3 ó Tele 5.

Hace dos días, Daniela Requena participó en un programa de radio. Allí, le preguntaron qué aportaría ella al borrador del anteproyecto de la ley trans y qué quitaría. Daniela respondió que «yo creo que no quitaría nada. Yo estoy muy de acuerdo con la autodeterminación de género», para dudar a continuación un momento: «entonces, lo…» y, finalmente añadir: Vamos, estoy muy de acuerdo con el borrador. No aportaría nada. Simplemente, lo corroboro». Pero la respuesta de Daniela Requena no se quedó ahí. Hoy, Guillem Montoro, que es concejal de Compromís y uno de los referentes de la coalición nacionalistas en políticas LGTBI y de Diversidad, como Requena en el PSOE valenciano, subió ayer una publicación a su perfil de twitter.

En esa publicación, junto al vídeo en que se ve a la socialista Requena efectuando esas manifestaciones en A Punt Radio, Montoro dice: «La nueva secretaria LGTB del PSPV de Valencia dice que no aportaría nada al texto del anteproyecto de la ley por la igualdad real y efectiva de personas trans y garantía de derechos LGTB». Y, a continuación, se preguntan dónde quedan los derechos de personas no binarias, los migrantes o los menores. Y se responde: «Compromís lo tiene claro». Lo que sigue son otros 3 tuits en los que razona por qué considera importante la incorporación de los derechos de estos 3 colectivos a la citada ley. No hay más comentarios.

Se trata de la segunda diferencia pública y evidente entre PSOE y Compromís, socios de Gobierno en la Generalitat Valenciana en los últimos días. La anterior se produjo cuando los socialistas apoyaron una moción del PP en la Diputación de Castellón contra la tasa turística, que precisamente han impulsado Compromís y Podemos. Ahora, son los nacionalistas los que muestran sus diferencias con el PSOE.