Un jurado declara culpable al único acusado del crimen del canónigo de la Catedral de Valencia

Un varón que responde al nombre de Miguel, ha sido declarado culpable del crimen del canónigo de la Catedral de Valencia, que perpetro junto a otra persona el 23 de enero de 2024. El cadáver del canónigo de la Catedral de Valencia, de 79 años, fue hallado con signos de violencia en el domicilio en el que residía en el centro de la ciudad. Además, el acusado ha sido, también, declarado culpable de un delito de robo con violencia de las tarjetas del citado canónigo asesinado y de otro delito de estafa continuada.

Así, lo han determinado siete miembros del jurado. En tanto que otros dos no lo han considerado así. El jurado ha considerado, además, probado, que la muerte del canónigo se produjo por asfixia. Y que no fue no fue accidental. Y, además, que el posicionamiento de los teléfonos móviles de la víctima y del acusado sitúan a este último en el lugar y a la hora en que se produjo el crimen. Además, aprecian alevosía porque la víctima no se esperaba ser atacada y al ser mayor no podía defenderse.

También, han señalado, en este caso por unanimidad, que el acusado, junto a la persona que dio muerte al canónigo, se apoderaron de las tarjetas de la víctima. Así, el condenado utilizó la tarjeta bancaria para hace compras por más de 2.327,16 euros. Y, también se utilizó la del Corte Inglés, para efectuar dos compras por 125,60 y 260 euros. Además, cuando fue detenido, se le intervinieron 875 euros procedentes de las extracciones de dinero efectuadas.

El hombre se declaró toda la semana pasada, en el transcurso del juicio en la Audiencia Provincial de Valencia, inocente «en realidad» de la muerte del canónigo. Sostuvo que él no se había acercado al domicilio del canónigo, pero que sí había utilizado las tarjetas del fallecido, que le dio un conocido suyo, que responde al nombre de Manuel y que no ha sido identificado por la Policía, según EP. El jurado ha pedido que al hombre no se le apliquen beneficios penitenciarios ni que el Gobierno le conceda el indulto.