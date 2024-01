Prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido por la muerte del canónigo de Valencia

El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Valencia, en funciones de guardia, ha decretado este sábado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido por la Policía Nacional por la muerte de un canónigo de la Catedral de Valencia. La víctima fue hallada sin vida y con signos de violencia en su domicilio por el portero de la finca, este martes.

El detenido ha quedado investigado en una causa abierta, inicialmente, y sin perjuicio de ulterior calificación, por un presunto delito de homicidio y un supuesto delito de estafa.

Además, el juez de guardia ha acordado inhibirse de las diligencias en favor del Juzgado de Instrucción 19, también de Valencia, competente para proseguir la investigación. Todo ello, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

La muerte de este canónigo de la Catedral de Valencia ha causado una gran conmoción en la ciudad, ya que era una persona conocida, pues se trataba de un canónigo de la Catedral. El cuerpo sin vida del sacerdote fue hallado este martes en el domicilio que habitaba en la calle Avellanas de Valencia, muy cerca del Arzobispado.

La Policía Nacional puso de inmediato en marcha una rápida e intensa investigación que desembocó en la detención del varón para el que ahora ha sido decretada la prisión provisional, comunicada y sin fianza.

La citada detención se produjo este miércoles. Y sólo 24 horas después, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana Pilar Bernabé indicó en en Madrid que el detenido disponía del teléfono móvil del canónigo hallado muerto.

El detenido se ha acogido a su derecho a no declarar ante la policía y ante el juzgado por consejo de su abogado, según Las Provincias, que agrega que el Arzobispado se ha personado en el caso como acusación particular. Tanto la fiscalía como la acusación particular habrían solicitado el ingreso en prisión del detenido.