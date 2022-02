Carlos Mazón, presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) tiene previsto celebrar en cuestión de minutos en Madrid una reunión con los diputados populares que esta misma mañana han despedido a Pablo Casado en el Congreso. Es un encuentro para mantener la línea de cohesión interna y unidad de acción puesta en marcha en el PP valenciano desde el inicio de la crisis de Madrid. Mazón transmitirá a esos diputados exactamente el mismo mensaje que ya ha hecho llegar en dos encuentros, uno telemático y otro presencial, a los parlamentarios populares en las Cortes valencianas y a los tres presidentes provinciales: unidad, unidad y unidad. Con esta reunión se cerrarán 36 horas frenéticas, las que precedieron al comunicado de ayer y las que siguieron hasta el encuentro de casi ahora mismo en Madrid.

La primera de las claves de todo lo que sucedió después hay que buscarla el pasado viernes. Cuando se inicia la crisis popular, Mazón es consciente de que las consecuencias pueden ser descomunales. Entiende, que por los indicios y el calado interno de lo que se aproxima, el terremoto político de Madrid puede ser realmente fuerte y que su primera labor es salvaguardar al PP valenciano, independientemente de lo que ocurra en Madrid. Dejar muy claro de puertas adentro que cada paso que se dé no lo dará el presidente ni ningún verso suelto. Y dejar muy claro, también, de puertas afuera que crisis no significa debilidad.

Es por ello, que convoca casi de urgencia un comité de dirección regional en Valencia para la tarde de ese mismo viernes. Y en ese escenario se marcan las pautas: unidad, cohesión y serenidad a nivel interno. Que pase lo que sea en Madrid, pero en Valencia mucho dialogo, cero imposición y una línea única y compartida por todos los cargos del partido. De hecho, ni la aparición de mensajes en redes de ex cargos populares quiebra esa línea. El PP valenciano no va contra nadie sino que es un elemento más, indispensable, en la construcción que toca en el partido a nivel global. A nivel externo, el mensaje a la izquierda es que el PP está en crisis pero no débil y que cada ataque que reciba el partido será respondido en toda su extensión .

Resuelto este tema, toca mantener la agenda institucional para que quede claro que la crisis del partido se resuelve en el partido y que las instituciones no se ven afectadas. Y, de hecho, durante el fin de semana, la agenda no varía de lo previamente establecido. Mazón asiste a su nombramiento como andaluz del año en Alicante el domingo y el mismo lunes preside el Foro de Alcaldes de la Diputación de Alicante.

A esas horas, el presidente del PP valenciano ya tiene en marcha lo que será el siguiente paso: organiza tres reuniones. Una, telemática, con los diputados del PP valenciano, con nueva vuelta de tuerca a la cohesión, la coherencia y la unidad. Otra presencial, en un restaurante de Valencia, ayer, donde come con Marta Barrachina, Vicent Mompó y Toni Pérez, presidentes provinciales del PP en Castellón, Valencia y Alicante. Mismo discurso: unidad. Misma línea: diálogo, unidad, consenso.

Previamente a esa comida, Mazón da tres pasos más. Uno, con el aval de todo el partido, elabora un comunicado en el que el PP valenciano fija su postura en la crisis: reclama unidad, un congreso extraordinario y que hable la militancia. Otro, confirma que asistirá al encuentro de presidentes regionales del PP esta tarde en Madrid y, el tercero, acude a un acto de AVE. Y, allí, se pone a disposición de los periodistas para hablar sobre la posición del PP en la crisis, que no se moverá ni un ápice del comunicado, pero que le vale para insistir en el mismo mensaje: unidad, unidad y unidad y para que se visualice que el partido está unido en la Comunidad Valenciana.

En medio de un sinfín de preguntas sobre la dimisión de Casado, Mazón introduce el mensaje clave, que pasa casi desapercibido: «Toca construir». Por tanto, deja claro que el PP valenciano está con el nuevo Partido Popular y que la reconstrucción del PP tendrá su apoyo. Sin declaraciones altisonantes, sin señalar a nadie y con respeto a todos. Esas 36 horas se cierran ahora mismo con una última reunión con los diputados nacionales en Madrid. En unas horas, podrá sentarse en la reunión de presidentes sabiendo que a sus espaldas tiene al partido en la Comunidad Valenciana. Comienza una nueva singladura.