Golf, empresa y universidades: el plan de la Diputación de Alicante para atraer al turista de EEUU

Apenas unas horas después de trasladar la oferta turística de cada uno de los 141 municipios que componen la provincia de Alicante al centro de Madrid mediante una experiencia 360º, la Diputación de Alicante ha lanzado su estrategia para el objetivo de atraer a este territorio a los turistas de Estados Unidos y Canadá. Es decir. Es decir, a quienes garantizan una estancia más larga y un mayor gasto en España. Se trata de una batería de acciones pormenorizadamente estudiadas, entre las que entra en juego el golf, las reuniones empresariales y hasta la acción de las universidades públicas de Alicante y Elche.

La revelación de esta estrategia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) evidencia que la Diputación de Alicante tiene muy claros sus objetivos en materia turística y la manera de lograrlos. Y lo más destacado es la implicación que en esa estrategia tienen organizaciones empresariales, patronales, empresas y hasta universidades.

El Patronato de Turismo Costa Blanca, el organismo autónomo encargado de promocionar la oferta turística de la Diputación de Alicante. Y pondrá en marcha una batería de acciones en Estados Unidos (EEUU) y Canadá destinadas a reforzar el posicionamiento como destino turístico, educativo y residencial para América del Norte. Este plan, según ha revelado el presidente de la institución provincial, Toni Pérez, este jueves en Fitur, se pondrá en marcha en este mismo mes de enero y concluirá a finales de junio. La estrategia será la de introducir a la provincia de Alicante, el destino que se promociona, en los principales foros profesionales de Estados Unidos y Canadá.

En concreto, el destino Costa Blanca pondrá en marcha seis acciones, a una media de una al mes, entre este mes de enero y el próximo junio. En concreto, se trata del Toronto&Travel Show, que se celebra del 30 de enero al 1 de febrero. Allí, se promocionará el turismo de golf, que es uno de los segmentos de mayor crecimiento en el mercado canadiense, con la participación de la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca.

Entre el 18 y el 21 de febrero, tendrá lugar la acción central y más relevante de todo el plan. Se trata de la Costa Blanca Showcase-ETOA/USTOA. En síntesis, un gran encuentro profesional que reunirá a touroperadores y agentes especializados de Europa y Norteamérica, como evidencian las siglas ETOA y USTOA, de las asociaciones europea y norteamericana de turismo. También participarán en esta acción la asociación de referencia en el turismo de la Comunidad Valenciana, Hosbec. Y con ella, la Asociación de Campos de Golf, la asociación de promotores inmobiliarios (Provia), AVIVE, Ruta del Vino, Asociación de Turismo de Cruceros y la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico (APTUR), entre otros.

Ya entre el 13 y el 16 de abril, se celebrará la Seatrade Cruise Global. Será en Miami (Estados Unidos). Se trata de la principal feria mundial del sector de los cruceros. Su objetivo será el de posicionar la marca Costa Blanca en el mercado americano.

El Patronato Costa Blanca junto a los dos universidades públicas de referencia en la provincia de Alicante, la de Alicante y la Miguel Hernández de Elche participará entre el 26 y el 29 de mayo en la NAFSA Annual Conference&Expo. En este caso, la promoción del destino Alicante será como polo educativo internacional y para estudiantes norteamericanos.

El penúltimo paso de esta estrategia será una misión comercial que viajará a Florida en el primer semestre de este 2026. Es una acción conjunta entre Hosbec y Provia. Por tanto, hoteles y promotores inmobiliarios. Cuenta con el apoyo de APHA, que es la asociación provincial de hoteles y alojamientos turísticos de Alicante, la asociación de campos de golf, patronales empresariales y el ámbito universitario. Su objetivo serña abordar de forma integrada turismo, inversión y turismo residencial.

Finalmente, también en el primer semestre de 2026 se celebrarán unas jornadas directas de Turespaña en torno a los denominados workshops profesionales liderados por Turespaña para reforzar la presencia institucional y comercial en destino.