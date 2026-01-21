La Diputación lleva la oferta turística de Alicante a las calles de Madrid con un cubo 360º en Callao

La Diputación ha trasladado la oferta turística de los 141 municipios que componen la provincia de Alicante a las calles de Madrid a través de un cubo tecnológico de 360 grados, ubicado por el Patronato de Turismo Costa Blanca, organismo dependiente a su vez de la institución provincial, en Callao. Costa Blanca 360º estará presente en las calles de Madrid desde este miércoles y hasta el domingo.

Se trata de una original e innovadora acción de lo que se denomina street marketing. Una estrategia publicitaria no convencional que lleva a la calle y a los espacios públicos las campañas publicitarias, de modo que impacten directamente en el consumidor potencial. Costa Blanca 360º contará en estos días con presentaciones de destino, desfiles, sorteos y actuaciones musicales en directo.

La presentación ha contado con el presencia del presidente de la institución provincial, Toni Pérez, quien ha explicado que en el cubo están representados los 141 municipios de la provincia de Alicante «con una oferta global y que nos representa a todos».

La iniciativa, que como se ha dicho tiene por escenario la propia capital de España se encuadra dentro de las de la Diputación de Alicante en la Feria Internacional del Turismo (Fitur). Pero no se lleva a cabo dentro de la Institución Ferial de Madrid (Ifema), sede de la citada feria, sino en plena calle de la capital de España para llegar directamente a sus habitantes. La Comunidad de Madrid aporta cada año un total de cinco millones de turistas a la Comunidad Valenciana. Es decir, un 20% de los visitantes turísticos totales de la Autonomía.

El acto ha contado también con la presencia, entre otros, del concejal presidente del Distrito Centro de Madrid, Carlos Segura; el director del Patronato de Turismo Costa Blanca, José Mancebo; el presidente de Hosbec, la patronal de referencia en materia de Turismo en la Comunidad Valenciana, Fede Fuster; el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, representantes de otras entidades turísticas; diputados provinciales y autonómicos, alcaldes y concejales de los ayuntamientos de la provincia de Alicante.