Fiscalía envía al juez las diligencias del edil ‘karateka’ de Moncada por un posible delito de lesiones

La Sección de Diligencias de Investigación Penal de la Fiscalía Provincial de Valencia aprecia un presunto delito de lesiones en los hechos protagonizados por el edil socialista de Moncada (Valencia), Martín Pérez, la madrugada del 7 de septiembre del pasado año 2025, durante un evento celebrado en el municipio. Según consta en la denuncia, presentada el pasado diciembre por el PP, el citado concejal saltó desde un escenario para propinar una patada a un grupo de jóvenes que se encontraban entre el público, «lo que derivó en un enfrentamiento físico». Tal como publicó entonces OKDIARIO, se lanzó desde el escenario sobre varios jóvenes que coreaban «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!» mientras él hablaba en el escenario.

Ahora, la Fiscalía considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de lesiones o de lesiones leves, motivo por el que ha remitido las actuaciones que venía practicando al Juzgado Decano de Moncada a fin de que se incoe el correspondiente procedimiento penal.

La portavoz del PP de Moncada, Marga Benlloch ha calificado de «muy grave» lo ocurrido aquella madrugada: «Nunca debió producirse. Y menos aún protagonizado por un representante público». El PP considera, además, que el concejal debía haber dimitido al día siguiente de producirse los hechos, asumiendo de ese modo «la responsabilidad política que un cargo público debe tener».

Hay que recordar que el Pleno municipal extraordinario celebrado dos semanas después, a instancias de la oposición municipal, rechazó reprobar al citado concejal con el voto de calidad de la alcaldesa, la también socialista Amparo Orts, ante la ausencia en el mismo de uno de los representantes de Compromís. La alcaldesa socialista de Moncada es también la pareja del edil para el que se solicitaba la reprobación.

La oposición había pedido la dimisión del edil y criticó a Compromís por posicionarse del lado del PSOE en esta cuestión. Se da la circunstancia de que el portavoz de Compromís, Álvaro Gonzalvo, tenía un pacto con el PSOE para ostentará la Alcaldía los últimos 12 meses de gobierno.