Feijóo compromete con Mazón su apoyo en materia de agua, financiación e inversiones: «Cuenta conmigo»

El líder del Partido Popular y candidato a la investidura como presidente del Gobierno de España Alberto Núñez Feijóo ha comprometido con el presidente valenciano el también popular Carlos Mazón su apoyo a una financiación justa para la Comunidad Valenciana, unas inversiones «adecuadas» y para un pacto nacional del agua en el que la Comunidad Valenciana sea escuchada. Y lo ha hecho a través de un elocuente «Cuenta conmigo» a en las redes sociales. En concreto, de su perfil de X, el antiguo twitter.

Agua, financiación autonómica e inversiones son tres cuestiones fundamentales por las que el Gobierno valenciano siente que el de España, que preside el socialista Pedro Sánchez, ningunea a la Comunidad Valenciana.

En el caso de financiación autonómica, porque la Comunidad Valenciana aporta mucho más de al Estado de lo que recibe de él. Y porque a pesar de las reiteradas protestas y de los compromisos que adquirió en su investidura anterior, Sánchez no ha resuelto esta cuestión. Esa reforma de la financiación autonómica está estancada.

En el caso del Agua, están sobre la mesa los 24 recortes al trasvase Tajo-Segura que ha llevado a cabo el Gobierno de España en cinco años y la necesidad de un pacto nacional del agua que atienda las reivindicaciones desde la Comunidad Valenciana.

Respecto a las inversiones, Mazón ha reiterado hasta la sociedad que la Comunidad Valenciana, pero sobre todo los provincia de Alicante, no reciben las que le corresponden. De hecho, Alicante es la provincia que menos inversiones recibe del Gobierno de Pedro Sánchez. Un escenario que lleva camino de repetirse si los Presupuestos Generales del Estado son prorrogados.

Este miércoles, Carlos Mazón se ha referido a todo ello en una publicación en su perfil de X, que como se ha dicho es el antiguo twitter. «La Comunidad Valenciana merece un gobierno de España que no la ningunee. Que nos escuche, equipare la financiación y no nos quite recursos como el agua».

Algo que, para Mazón: «Sólo es posible con Núñez Feijóo». Mazón cerraba su publicación con dos frases también elocuentes: «La Comunidad Valenciana sabe que el cambio se cumple. Es la hora de España».

A esa publicación ha respondido Feijóo con otra: «Para la Comunidad Valenciana es vital una financiación justa, unas inversiones adecuadas y que el Gobierno desarrolle un pacto nacional del agua en el que la Comunidad sea escuchada». Para lo que añadía un elocuente: «Cuenta conmigo Carlos Mazón».

La respuesta de Feijóo va más allá de ser sólo un gesto. Este 31 de marzo, en un acto en la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana, Elche, Feijóo se refirió a estos tres mismos asuntos: agua, financiación e inversiones y dejó claro su compromiso con la Comunidad Valenciana y con su presidente. Sus argumentos, entonces, fueron los mismos que los ahora esgrimidos al objeto de solucionar tres problemas gravísimos en este territorio.