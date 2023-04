El ex jefe de gabinete de Mónica Oltra y asesor de su sucesora Aitana Mas deja la política

Miquel Real, ex jefe de gabinete de la que fuera vicepresidenta del Gobierno valenciano y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra, ha decidido poner fin a su etapa en la política como asesor de la sucesora de Oltra, la actual vicepresidenta primera del Ejecutivo autonómico que preside el socialista Ximo Puig, Aitana Mas. Así se desprende de la publicación que hace unas horas, este martes, ha subido a su perfil de twitter.

Miquel Real es uno de los imputados en el denominado caso Oltra, que investiga el Juzgado de Instrucción 13 de Valencia a fin de esclarecer si cargos y/o personal de la consejería que Mónica Oltra dirigía supuestamente ocultaron las denuncias de la menor abusada por el entonces marido de la vicepresidenta. La propia Mónica Oltra está imputada en este caso por los presuntos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delito.

El ex jefe de gabinete de Mónica Oltra es una de las dos últimas personas que han sido imputadas por el juez que dirige la instrucción del caso Oltra. Miquel Real ha sido llamado a declarar por el magistrado hace unos meses, si bien rechazó hacerlo hasta conocer el contenido de una pieza secreta en torno al mencionado caso, que el magistrado investiga.

Real ha hecho pública su marcha a través de una publicación en su perfil de twitter, que arranca con lo que apunta a un mensaje de agradecimiento a Mónica Oltra: «En junio de 2015 me hizo el honor de incorporarme a su equipo». En ese tuit, Miquel Real dice también: «Hoy vuelvo a mi trabajo y a cuidar de los míos con besos y flores. Me voy con una satisfacción inmensa». Su admiración por la ex vicepresidenta valenciana es patente en su propio perfil de esa misma red social de twitter, donde manifiesta que «de Mónica Oltra aprendí qué es la valentía».

De sus tuits también se desprende que su relación con Aitana Mas ha sido amable desde la marcha de la mencionada Mónica Oltra. La vicepresidenta se despide de él con un «gracias por criar, cuidar y curar (me)», a Miquel Real, que él le responde: «Gracias por todo».

Real llegó a la Consejería de Igualdad con el actual gobierno valenciano, en 2015. Durante 7 años, hasta junio de 2022, ha sido la persona de mayor confianza de Mónica Oltra, de la que también es su primer ex marido. Por tanto, no es el relacionado con los abusos a la menor. El último ejercicio ha desempeñado labores de asesor de Aitana Mas.