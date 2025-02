Un ex diputado del PSOE llama a «convertir los insultos» contra Mazón en «hostias como panes»

David Calvo, ex diputado autonómico del PSOE y ex alto cargo con el también socialista Ximo Puig ha publicado este jueves en su perfil de X, antes Twitter, un mensaje en que llama a «convertir los insultos» contra el presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón en «hostias como panes». En concreto, David Calvo señala: «Mazón está a una mentira de convertir los insultos que recibe en las calles de Valencia en hostias como panes». Y concluye su publicación con un desafiante y críptico: «El que avisa no es traidor».

La escalada de insultos de que está siendo víctima el presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón por parte de representantes políticos de la oposición y otros que han sido igualmente servidores públicos roza ya unos niveles inaceptables. Desde la tribuna de oradores, tanto desde Compromís como desde el PSOE, Mazón ha tenido que soportar que una sesión de control sí y otra también le han acusado con expresiones muy duras.

Esta conducta parece haberse extrapolado en algún caso a las redes sociales. En esta ocasión, un ex diputado socialista, David Calvo ha sido el autor de la publicación. Algo más sorprendente por cuanto es un ex director general de Innovación Ecológica en la Construcción, que en su etapa en las Cortes Valencianas protagonizó algo inaudito: apoyar una iniciativa de Podemos reconociendo, a la vez, que era anticonstitucional.

En concreto, tal como publicó el 21 de febrero de 2020 OKDIARIO, Calvo se dirigió a sus socios de Podemos, que eran también los de Ximo Puig, para confirmarles que los socialistas iban a apoyar una de sus proposiciones no de ley (PNL) «por lealtad, aunque sea anticonstitucional».

La publicación de David Calvo de este miércoles ha obtenido la respuesta casi inmediata de la diputada del PP Verónica Marcos: «David, no entiendo cómo amenazas y alientas la violencia, pensaba que eras de ls personas más moderadas y responsables del PSOE valenciano. Veo que todos sois lo mismo. Espero que rectifiques».

Se trata de uno de los episodios que se están produciendo en los últimos días y que comienzan a tomar ya un cariz preocupante cuando se lanzan acusaciones insultantes desde la tribuna de oradores de las Cortes Valencianas o salen del perfil de una red social de un ex diputado.